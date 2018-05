FCK og Brøndby spiller uafgjort i kamp med mange chancer Kamil Wilczek og Pieros Sotiriou scorede målene i Parken.

Med 27 afslutninger var der endnu en gang fart over feltet, men vinderne sad i Farum og Herning, da FC København og Brøndby spillede 1-1 i Parken.

Pointtabet betyder, at FC Midtjylland nu atter kan indhente Brøndby på førstepladsen ved egen hjælp, og FC Nordsjælland kan tage tredjepladsen tilbage fra FC København.

Efter syv sejre på stribe kom Brøndby foran efter 86 sekunder, da Kamil Wilczek midt for mål blot skulle sætte en inderside på Hany Mukhtars tværpasning, mens røgen fra afbrændt fyrværkeri på tribunen lagde en tyk røg over den solbeskinnede grønsvær i Parken.

Udligning kort inden pausen

Udeholdets føring gav initiativet til FC København, der havde et par nærgående forsøg ved Robert Skov og Viktor Fischer, inden udligningen kort inden pausen. Nicolai Boilesen overlappede på venstrekanten og hans høje indlæg til anden stolpen mødte Pieros Sotiroiu med et smukt hovedstød til 1-1.

Anden halvleg fik en forrygende start, da Peter Ankersen sparkede på stolpen, og Teemu Pukki med ryggen til mål på ishockeymanér styrede en bold på FCK's stolpe, men fortsættelsen kunne ikke helt leve op til den de første 4 minutter.

Kæmpe afbrænder af Wilczek

Niveauet nåede ikke helt den forrygende kamp for et par uger siden, da Brøndby vendte 0-1 til en 2-1-sejr, men det burde være blevet 2-1 igen, da Kamil Wilczek misbrugte kampens største chance. Johan Larsson sparkede et indlæg fladt ind foran mål, hvor den ellers træfsikre polak ikke fik reageret i tide, så han i stedet sendte bolden lige op i favnen på den ellers udspillede FCK-målmand Stephan Andersen.

Brøndby er nu oppe på 27 kampe i træk uden nederlag, mens FCK for første gang i denne sæson fik point mod Brøndby.