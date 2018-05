Lyngby vinder for første gang i 21 kampe 2-1 over Silkeborg giver mulighed for overlevelse i Superligaen

Slutspillets charme og ubarmhjertighed kom til udtryk på en og samme tid, da Lyngby vandt 2-1 over Silkeborg.

Den sejr gør det betydningsløst, at hjemmeholdet indtil i aftes ikke havde vundet i Superligaen siden 16. oktober. Kamp nr. 21 siden da bragte med ét overlevelse i landets bedste fodboldrække en hel del nærmere og gør lige så pludseligt risikoen for degradering meget nærværende for klubben fra Søhøjlandet, der samtidig har en pokalfinale at rette opmærksomhed mod.

Efter en hård og rodet 1. halvleg blev spillet meget mere målrettet efter pausen. Herolind Shala brød godt igennem i venstre side af feltet og bragte Lyngby foran kun et par minutter før, vævre Jeppe Kjær stod godt placeret efter et hjørnespark og dirigerede 2-0 ind.Silkeborg fik en livline at klynge sig til, da Lasse Fosgaard – forsætligt eller ej – løb Magnus Mattsson ned til et straffespark, som Davit Skhirtladze reducerede på.

Det forbedrer trods alt muligheden for at leve op til favoritværdigheden i returkampen på søndag.

Ritzau