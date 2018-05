Når Brøndby-spillerne går i rundkreds: »Hver kamp, vi har nu, er en finale. Vi skal gå ind i hver duel, som om det var den sidste« I Brøndby ved spillerne godt, at klubben er tæt på sine første titler i et årti. Men de forsøger at skubbe drømmene væk og altid fokusere på næste kamp som endnu en finale.

Mens Parken forvandlede sig til en infernalsk fodboldfest, stimlede Brøndby-spillerne sammen i en lille rundkreds.

Blåhvide flag vajede i den lune forårsluft, to enorme bannere med teksten »FORZA FC KØBENHAVN« prydede to tribuner, og i den ene ende var alle klædt i hvidt. Røg i hjemmeholdets farver steg op fra jorden. Og den anden endetribune var lige så gul som den solrige søndag af Brøndby-fans, der med tekst på stof forkyndte en let afkodelig besked:

»På jagt efter derbysejr nr. 5«.

Med trommer, ølmarinerede stemmebånd og dunderklap kæmpede de to tilhængerskarer for at overdøve hinanden, så sangbudskaberne smeltede sammen til en larm, der var overalt.

Men alt det forsøgte Brøndby-spillerne at lukke ude. Da de før gårsdagens kamp mod rivalen FCK stod skulder ved skulder, med armene om hinanden, trængte anfører Johan Larsson gennem virvaret. Præcis hvad den blonde svensker sagde, fortaber sig i hukommelsens blindgyder, men pointen var klar:

»Hver kamp, vi har nu, er en finale. Vi skal gå ind i hver duel, som om det var den sidste«.

Det gjaldt om ikke at lade sig opsluge af atmosfæren, om ikke at lade sig påvirke af tanker og drømme om, hvad der måske kan ske engang. Eller frygten for det samme. Det handlede om at minde holdkammeraterne om, at de skulle være helt og holdent til stede i lige den kamp mod FCK uden at skele til, hvor vigtig den var for Brøndbys jagt på mesterskabet, der nu er så tæt på efter 13 års fravær på den københavnske vestegn.

»Det er selvfølgelig let at stå og sige de ting, men det er sværere at føre det ud i virkeligheden. Alligevel er det lykkedes for os. Vi har tacklet hver kamp, som var det den sidste, og det har været vigtigt for at holde fokus«, siger Johan Larsson.

Stimen og jagten på mere

Mod FCK var gæsterne i hvert fald mest fokuserede fra start. På mindre end to minutter bragte de sig foran, da Hany Mukhtar lagde bolden fladt ind til Kamil Wilczek, der stod udækket ved bageste stolpe og let kunne dirigere den i nettet - det var den skarpe polaks ottende mål i slutspillets syv kampe.

Men derefter svigtede koncentrationen. I resten af halvlegen var FCK klart bedst, så det var helt efter spil og chancer, at Pieros Sotiriou udlignede kort inden pausen. På det tidspunkt kunne Brøndby-spillerne være lettede over kun at være bagud med et enkelt mål.

Efter pausen var de dog tilbage på vanligt niveau. Opsange fra anfører Larsson og træner Alexander Zorniger samt en indskiftning af Lasse Vigen Christensen vendte atter billedet, og gæsterne dominerede stort i anden halvleg. Et skud på stolpen og en kikset kæmpechance fra Wilczek blev dog det tætteste, de kom på at score. Derfor sluttede rivaldysten 1-1. Og det var begge parter egentlig udmærket tilfredse med i deres jagt på henholdsvis guld og bronze.

»Nu har vi slået FCK fire gange i sæsonen og spillet en kamp mod dem uafgjort. Det er et tydeligt tegn i sig selv. Ved at kigge på tabellen kan vi også se, at det her ene point var meget vigtigt, for nu er vi seks point foran Det er ret meget. Men vi har ikke tabt i 27 kampe på stribe, og vi vil heller ikke tabe nogen af de fire sidste«, siger Alexander Zorniger.

Selv hvis FC Midtjylland vinder over FC Nordsjælland i dag, ser det godt ud for Brøndby, der har klart den bedste målscore. Derfor kan Zornigers hold teknisk set tåle at tabe til guldkonkurrenterne fra Herning i deres indbyrdes opgør på mandag, mens en sejr i praksis vil sende mesterskabet til Vestegnen. Samtidig er Brøndby storfavorit i pokal-finalen mod Silkeborg på torsdag.