Superliga-overblik: Hvem kommer i Europa? Og hvordan? Og hvordan er det lige med nedrykning? Der resterer tre uger af den danske fodboldsæson og der er flere modeller i spil mht. Europa League-kvalifikationen.

Kampdage Mesterskabsslutspil 11., 13. og 14. maj: FCN-Horsens, AaB-FCK, Brøndby-FCM

18. maj: AaB-FCN, FCK-FCM, Horsens-Brøndby

21. maj (sidste spillerunde): Brøndby-AaB, FCN-FCK, FCM-Horsens Pokalturnering 10. maj, finale: Brøndby-Silkeborg Europa League-playoff 13. maj: 1. runde, returkampe: Hobro-Sønderjyske, OB-AGF

19. og 22. maj: AGF/OB - Sønderjyske/Hobro (vinder til EL-playoff mod nr. 3 eller 4 i mesterskabsslutspillet)

25. maj (én kamp): EL-playoff-finale: AGF/OB/Sønderjyske/Hobro – Superligaen 3 eller 4 Nedrykningsplayoff 13. maj: 1. runde, returkampe: Randers-Helsingør, Silkeborg-Lyngby

16.-20. maj: 2. runde: Vinder-vinder, taber-taber

24.-27. maj: 3. runde Taber-nr. 2 i 1. division, Vinder-nr. 3 i 1. division Vis mere

Fodboldsæsonen er inde i den afgørende fase med mesterskabsspil, playoff om Europa League og nedrykning samt pokalfinalen.

Men den ligastruktur, der blev indført ved indgangen til sidste sæson, forekommer selv blandt kendere fortsat som noget uigennemsigtig.

Politiken guider dig på rette vej, så du undgår pinagtige udtalelser, når du diskuterer Superliga og dit hold muligheder med ligesindede.

Hvad er der på spil?

Mesterskabsslutspillet

Den kommende danmarksmester deltager i kvalifikationen til næste sæsons Champions League. Brøndby eller FC Midtjylland træder ind i den første af i alt fire runder af kvalifikationsturneringen, hvor der er kickoff 10.-11. juli.

Nummer 2 i Superligaen får plads i Europa League-kvalifikationens 1. runde

Nummer 3 i Superligaen spiller playoff om en plads i Europa League-kvalifikationens 1. runde mod vinderen af playoff-opgørene. Det ligger allerede fast, at Europa League-playoff-finalen bliver et opgør mellem AGF, OB, Sønderjyske eller Hobro på den ene side og FC København eller FC Nordsjælland på den anden side.

Pokalturneringen og Europa League-billetter

Men, men, men.

Ovenstående skal tages med et gran salt. For Silkeborgs deltagelse i pokalfinalen mod Brøndby Kr. Himmelfartsdag kan medføre ændringer.

Vinderen af pokalfinalen får ret til at deltage i 2. kvalifikationsrunde til Europa League. Og vinder Brøndby pokalfinalen, kaster det mulig europæisk deltagelse af sig til Superligaens nummer 4 på den utaknemmelige placering lige udenfor medaljerne.

Vinder Brøndby både mesterskab og pokalturnering, bliver det Superligaens nummer 2, der får den ’bedste’ danske plads i Europa League-kvalifikationen. Den plads, hvor man træder ind i kvalifikationens 2. runde, mens nummer 3 træder ind 1. runde af kvalifikationen – og nummer 4 i stedet skal spille finale om den sidste danske Europa League-plads mod vinderen af playoff-vejen (AGF, OB, Sønderjyske eller Hobro).

Med andre ord, så skal Superligaens nummer 3 – FC København eller FC Nordsjælland – holde med Brøndby i pokalfinalen.

Nedrykningsplayoff

De to taberhold fra 1. playoffrunde – Randers/Helsingør og Silkeborg/Lyngby - møder hinanden i to kampe: Taberen rykker direkte ned i 1. division, mens vinderen får yderligere en mulighed for at sikre sig en plads i næste sæson i Superligaen i playoff mod nummer 2 fra 1. division.

De to vinderhold i 1. playoffrunde møder hinanden i to kampe: Vinderen sikrer sig endnu en sæson i Superligaen, mens taberen får en ekstra mulighed i form af yderligere to playoffopgør mod nummer 3 i 1. division.

2018/2019

Den nye sæson indledes allerede fredag 13. juli. Lad os da endelig håbe, at et par klubber i Superligaen har grund til at brokke sig højlydt over, at de mangler flere af deres bedste danske spillere. For det vil betyde, at det danske landshold er med i VM-medaljekampene 14. og 15. juli i Skt. Petersborg og Moskva.