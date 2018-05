Guldduellen er vidt åben igen: »For mange af vores spillere så ud, som om de var bange for at tabe noget« Med 1-0 over Brøndby er det kun en ringere målscore, der adskiller FC Midtjylland fra guldpladsen. Men FCM-spiller gør stadig Brøndby til favorit.

Når man træder indenfor i hovedtribunens foyer på Brøndby Stadion, bliver man mødt af store holdbilleder og årstal i blå farver på væggene, hvor højdepunkterne i Brøndbys fodboldhistorie markeres. Mesterskaber og pokaltitler. Fire dage efter pokalfinalen kunne vi studere et foto med en flok jublende spillere i Parken og cheftræner Alexander Zorniger ude på fløjen.

Få meter ved siden af er der ved at blive gjort klar til, at et guldbillede af holdet, der endelig efter mange års venten henter DM-trofæet til Vestegnen, kan få en god plads på væggen. Men måske bliver det alligevel ikke i år? Afgørelsen i titelkampen bliver udskudt til sidste runde. FC Midtjyllands 1-0-sejr, efter at Brøndby har slået midtjyderne fire gange i sæsonen, var en overraskelse - fordi det var Brøndbys første nederlag i 28 superligakampe på stribe.

Men nu kan både Brøndby (bedste målscore) og FCM vinde Superligaen.

»Vi er stadig nummer et, og de har en ikke helt let kamp mod FCK, men vi har også en ikke helt let kamp i Horsens. Nu må vi vise os frem igen. Hvis man gerne vil have noget, må man selv tage det og ikke håbe, at andre bare klarer sagerne. For mange af vores spillere så ud, som om de var bange for at tabe noget. Ikke for at tabe kampen, men de tænkte på det store billede«, sagde Brøndby-træner Alexander Zorniger, mens FCM-forsvareren Kian Hansen stadig ser Brøndby som guldfavorit:

»Jeg ser ikke, at situationen er ændret stort. Brøndby har stadig overhånden, og så må vi kigge på det efter fredagens kamp mod FCK, som bliver sindssygt svær. Men det er heller ikke nemt for dem at skulle til Horsens, som er nogle bøvlede gutter, så forhåbentlig kan vi få lidt hjælpt og så selv gøre arbejdet færdigt«.

Mere nerve end flot spil

De små 300 FCM-tilhængere på den ene endetribune havde uendelig svært ved at komme til orde på et stadion, der var en stor gul kulisse, hvor fansene, som gennem hele sæsonen har spillet så godt sammen med hjemmeholdet, dominerede totalt.

Hjemmeholdet kom også bedst i gang og søgte hurtigere afslutninger, end gæsterne gjorde. Men det var vanskeligt for Brøndby at dirke FCM-defensiven op. Midtjyderne optrådte med forbilledlig koncentration, forsvarede sig godt i en solid organisation, og de brugte deres gode fysik i duellerne. Det lyste ud af Jess Thorups spillere, at de ikke ville overgive sig i titelstriden.

Det var et superspændende opgør med nerve og mere intensitet end poleret spil, mere fight end kreative højdepunkter. Forsvarerne var bedre end angriberne, Jesper Hansen i FCM-målet leverede en fin præstation, og alle spillere gav sig 100 procent. Man kunne ikke finde en eneste, som var bange for at slå sig eller få skrammer.

Thorups luskede plan

Måske var det i virkeligheden Jess Thorups plan (og så var den god) at bruge de fleste kræfter på at holde nullet i lang tid. Og så med skiftevis giftige nålestiksangreb – når strategen Jakob Poulsen satte den hurtige wingback Marc dal Hende i scene ude i siden – eller massive pres med mange folk fremme ved dødbolde at lave et sejrsmål i slutfasen. Det lykkedes altså.