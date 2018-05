Overblik: Sådan trækker Brøndby eller FC Midtjylland sig sejrrigt ud af vildt tilspidset titelduel FC Midtjylland kan i realiteten vinde mesterskabet med to nederlag i de sidste to kampe - Brøndby skal bare tabe endnu større.

For mindre end fire uger siden sejrede Brøndby efter en dramatisk afslutning i Herning med 3-2 over FC Midtjylland og i 31. spillerunde tre dage senere satte FCM yderligere point til med 3-3 i Aalborg mod AaB. Brøndby lignede på det tidspunkt med fem kampe tilbage et mere end solidt mesterskabsbud med et forspring på 5 point til midtjyderne.

Men det er alt sammen historie nu. For FC Midtjylland kom med mandagens 1-0-sejr i Brøndby på omgangshøjde igen og titelkampen er på ny intens og mere end tilspidset.

Stillingen

Brøndby 34 79-34 79 FC Midtjylland 34 77-39 79 FC København 34 65-45 57 FC Nordsjælland 34 76-58 57 AaB 34 37-43 43 AC Horsens 34 41-54 39

Fredag: FCK-FCM, Horsens-Brøndby

FCK-FCM, Horsens-Brøndby Mandag: Brøndby-AaB, FCM-Horsens

Marginal fordel til Brøndby

Brøndby må - takket være en måldifference, der 7 mål bedre end FCM's - være marginale favoritter til at vinde mesterskabet, og har et på papiret lettere program i de afgørende runder 35 og 36. Her møder Brøndby først Horsens på udebane (fredag), hvor FCM spiller i Parken mod FC København, mens titelstriden finder sin afgørelse pinsemandag i opgørene Brøndby-AaB og FC Midtjylland-Horsens.

Sker det helt vanvittige, at Brøndby og FC Midtjylland slutter med samme antal point og måldifference og tillige matcher hinanden 100 procent på de øvrige kriterier - flest scorede mål og flest scorede mål på udebane - er det i Brøndby, der vil være jubel. Holdet fra Vestegnen har nemlig vundet tre af fire indbyrdes opgør i sæsonen og er dermed klart bedst på det parameter.

I nedenstående skema kan du se de mulige kampudfald i 35. runde og titelbejlernes potentielle pointantal efter 35. runde - og i kolonnen til højre forklares der, hvad Brøndby og FC Midtjylland skal hive op fra posen i sidste spillerunde, for at vinde det danske mesterskab - og sikre sig billet til Champions League-kvalifikationen.

Afgørelsen i Superligaen 2017/2018