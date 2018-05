Sen 1-1-scoring gav følelse af sejr og nederlag: »Det mål kan være en afgørende forskel i sidste ende« Med et meget sent mål fik Silkeborg 1-1 ude mod Helsingør i den direkte duel om nedrykning og forbedrede sine chancer for at overleve »markant«.

I et par timer sagde Kent Madsen dårligt et ord. Silkeborgs lavstammede direktør med det lille overskæg stirrede blot ind over den hullede græsplæne kaldet en fodboldbane i Helsingør, mens han nærmest gemte sig i det mørkeblå jakkesættet.

Med Sverige, Øresund og dansk forårssol som bagtæppe så han sit hold – drengene fra Søhøjlandet – komme bagud 1-0 i den direkte nedrykningsduel, som spænder over to kampe. Og for sit indre så han måske 20-30 millioner kroner som bevingede pengesedler, der hastigt fløj bort. Prisen for at forlade Superligaen. Måske var Kent Madsen endda en smule bleg.

Men pludselig ændrede alt sig. Sammen med fire andre Silkeborg-jakkesæt styrtede direktøren op fra den slidte røde plastikstol på Helsingør Stadion og kastede armene i vejret og lod sit ansigt forvrænge i et totaludtryk af smilende glæde. Og lettelse. Tre minutter inde i tillægstiden udlignede Gustaf Nilsson til slutresultatet 1-1, så silkeborgenserne står voldsomt meget bedre i det endelige opgør, end det længe så ud til.

»Det er jo ikke færdigt, før den fede dame synger«, sagde Kent Madsen med røde kinder og grinede, måske stadig lidt præget af angstens sved, da han efter gårsdagens superligakampe trykkede hænder med Stig Tøfting, der havde kommenteret kampen for TV3 Sport.

Silkeborg vil prøve at vinde

Det var tydeligt på alle med et rødt Silkeborg-hjerte, hvor vigtigt det sene mål var. Det føltes som en sejr.

»Ja, det gør det jo«, erkendte træner Peter Sørensen da også:

»Det er klart, at det mål godt kan være en afgørende forskel i sidste ende. I hvert fald gør det en stor forskel på vores humør og vores mentale tilstand, som ikke har været dårlig – men som dog har været udfordret, når nu vi ikke har vundet så mange kampe. Det her er heller ikke en vundet kamp... Men det er godt nok en markant forskel at få 1-1 i stedet for 1-0«.

Ja, nu kan Silkeborg teknisk set klare sig med 0-0 i returkampen på mandag. På hjemmebane. Men silkeborgenserne har ikke været gode til at holde målet rent, så det vil nok være en farlig strategi.

»Ej, jeg vil gerne prøve at se, om ikke vi snart kan vinde en fodboldkamp. Det ville være fint, hvis det var på mandag. Vi tror på, at vi er bedre på hjemmebane end udebane, så derfor kan det her ene mål vise sig at være så afgørende«, sagde Peter Sørensen, der især i første halvleg kunne se vigtigheden af duellen mod Helsingør tynge sine spillere:

»Det er klart, at der er pres på. Nu er vi nået til det punkt, som alle har snakket om siden 18. marts, da grundspillet sluttede. Nu er der afgørende kampe for, om man lever eller ej i superligamæssig forstand. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på. Det er væsentlige kampe«.

Helsingør er ikke på månen

Men det var altså Helsingør, der startede bedst. På det lille stadion med møblerede skure som VIP-lounge og midlertidig endetribune bakkede et par tusinde gæster hjemmeholdet fint op.

»Åh Helsingør / vi synger dit navn igen / Kronborgs drenge oppe fra nord / vi har gang i noget stort«, sang de og havde ret.