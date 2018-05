FCM er nu klar til guldfest, mens Brøndby græder AC Horsens havde lovet at hjælpe FC Midtjylland, og det skete, da Brøndby smed 2-0-føring væk.

Når man – som Brøndby gjorde - fører Superligaen med fem point ned til nummer to med fire kampe tilbage, bør det ikke kunne gå galt. Men da Zorniger-holdet rundt om pokalfinalen i Parken, hvor Brøndby erobrede det første trofæ siden 2008, satte forspringet over styr, blev der lagt op til en pinse med en af de mest spændende mesterskabsdueller, vi skal opleve i den bedste fodboldrække.

FC Midtjylland-sejren på Vestegnen mandag aften satte en stopper for en storslået rekordserie uden nederlag, som gjorde Brøndby til guldfavorit. Midtjydernes optimisme og tro på egne evner voksede lynhurtigt efter ’triumfen’, så det kunne høres og ses, mens der blev stillet spørgsmål til Brøndby-spillernes fysiske forfatning og mentale tilstand.

På det seneste har Brøndby ikke optrådt med helt samme aggressivitet og det normale kompromisløse, offensive udtryk. Gummiben? Nerver?

Ja, må svaret være. På Casa Arena i Horsens lignede Brøndby en sikker vinder foran 2-0 på scoringerne af Benedikt Röcker og Kamil Wilczek mod Bo Henriksens hold. Førstepladsen syntes bevaret - indtil ’katastrofen’ indtraf i de døende minutter. AC Horsens-spillerne masede på, Kjartan Finnbogason reducerede på et frispark, og med få sekunder tilbage udlignede han 2-2. Brøndby-spillerne og fansene lignede de største tabere i Superligaen. For resultatet gør nu FC Midtjylland til guldfavorit med to point flere end Brøndby, som til sidst spiller hjemme mod AaB.

FCM har spillere – Sviatchenko, Sparv, Jakob Poulsen, Onuachu, Duelund – der ved, hvordan man vinder Superligaen. De var med på FCM-mesterholdet i 2015, og i aftes løb midtjyderne løb ind til den svære udekamp mod FCK med mægtig selvtillid. Da de forlod banen efter sidste dommerfløjt, jublede de sammen med de medrejsende fans nærmest, som om de allerede har vundet noget. Det er egentlig også mesterligt, at FC Midtjylland i denne uge i to supersvære udekampe har slået Brøndby 1-0 og så FC København 2-0.

Med sejren over Ståle Solbakkens hold lagde FCM et voldsomt pres på Brøndby, og det kunne Brøndby ikke klare. For FCK var nederlaget til FCM en slem bet. FCK blev overhalet af FC Nordsjælland, der med 0-0 mod AaB i Aalborg overtog 3. pladsen. Og dermed kan Farum-holdet snuppe bronzen med bare uafgjort hjemme på kunstgræsset mod FCK på mandag. FC København, der kan slutte som nummer fire, budgetterer med at hente en gevinst på op imod 75 mio. kr. i et europæisk gruppespil til efteråret. Det kan godt kikse med at opfylde den målsætning.

FC Midtjyllands hjemmekamp mod AC Horsens bliver et kæmpebrag i Herning i sidste runde. På hjemmebane vil midtjyderne kunne styre spillet. Det kunne de overhovedet ikke mod FCK. Men Jess Thorups mænd havde det held, der også skal bruges til at vinde store sejre, og de slog koldblodigt til, da de fik to chancer efter hurtige omstillinger med direkte spil.

Frank Onyekas 1-0-scoring kom efter nogle tilfældigheder i FCK-feltet. 2-0-målet lavede Gustav Wikheim overlegent efter at vundet en løbeduel med Peter Ankersen, da Kian Hansen havde sendt en fin bold afsted i dybden.

FCK’erne dominerede totalt før pausen. Gæsterne var for passive, bakkede meget og havde svært ved at få rytme eller sammenhæng i opspillet. Med de fightede forbilledligt i defensiven. FCK havde bolden mest og kom flittigt over kanterne. Københavnerne lavede flest indlæg (Nicolai Boilesen og Ankersen), de fik flest hjørnespark og producerede flest chancer. De var uheldige, ikke skarpe og dygtige nok foran mål. Og de mødte en erfaren målmand på 33, Jesper Hansen, mester med FCN i 2012, der lavede små mirakler mellem stængerne og diskede op med fornemme redninger.