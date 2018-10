Hobros hurtige veteran lægger grundstenene til den første sejr i to måneder Quincy Antipas scorede to gange for Hobro mod FC Nordsjælland.

Som 34-årig mærker man måske presset fra yngre spillere, og sanserne og instinktet er måske ikke helt så intakt som for år tilbage, men for Hobros superligaveteran Quincy Antipas er der kun en vej - business as usual og fremad.



Angriberen fra Zimbabwe, der kom til 2. divisionsklubben Blokhus fra en klub i Marokko for 10 år siden, fortsætter nemlig med at gøre det, han er bedst til: Bruge sin fart og skabe virak og farlige situationer med dybdeløb.

Søndag mod FC Nordsjælland var manden med de gråtonede dreadlocks i særklasse for sit Hobro-hold, som han bragte foran to gange, inden han fra bænken kunne se holdkammeraten Julian Kristoffersen heade 3-2-sejrsmålet ind mod gæsterne fra FC Nordsjælland i 81. minut.

Quincy Antipas scorede sit første sæsonmål, da han efter en halv time sprintede fra Andreas Skovgaard og med indersiden udplacerede Nicolai Larsen, mens Mikkel Rygaard umiddelbart efter viste særklasse med sin frisparksudligning.

Antipas var på spil på ny, da han efter et nyt dybdeløb hamrede sit andet sæsonmål ind fra kanten af feltet, inden Karlo Bartolec med sin udligning et kvarter før tid så ud til at skulle frarøve Hobro den første sejr i to måneder.

Trods den blot anden sejr i denne sæson, ligger Hobro fortsat sidst i Superligaen, men pointhøsten blev øget til – 3 færre end rækkens nummer 13.

Kampen minut for minut

Ritzau