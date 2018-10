»Pivringe« Horsens går ned i egen hule Esbjerg sejrede med 2-1 over Horsens og er nu nummer 4 i Superligaen

De små marginaler.

Ekslandstræner Sepp Piontek talte meget om dem i 1980’erne. De skulle helst være på ens side. Og de kan afgøre det hele. Den gamle sandhed, den populære tysker tog med til Danmark, er eviggyldig.

I Horsens havde hjemmeholdet, på en dag hvor stort set intet fungerede, heller ikke marginalerne på deres side. Og så er udfaldet nærmest givet på forhånd – man taber. 1-2 sluttede det efter en sen Horsens-reducering, da Esbjerg var på besøg i Superligaen.

Særligt den kroatiske målmand Matej Delac var i karambolage med de små størrelser, da Esbjerg bragte sig foran 1-0. Marokkaneren Adnane Tighadouini sparkede i sin første kamp fra start i Superligaen til bolden udenfor straffesparksfeltet, og på vej ind mod Delac tog bolden et lille opspring, der snød den ikke helt vågne målmand fuldstændigt.

At AC Horsens ikke formåede at skabe noget særligt fremadrettet og ifølge en midtbanespillers udtalelse i pausen til Eurosport var »pivringe«, var blot med til at understrege, at det bare ikke var Horsens’ dag.

Marginalerne gik også mod Horsens, da Sonni Nattestad hev Rodolph Austin omkuld i straffesparksfeltet. Dommer Mikkel Redder takserede episoden til et straffespark, som Adrian Petre scorede på, selvom målmand Matej Delac havde valgt den rigtige side og var tæt på af få en lap på - men igen havde marginalerne mod sig.

Horsens-træner Bo Henriksen blev mod slutningen sendt op på tribunen for at kommentere en dommerbeslutning med bemærkningen »pisse ringe«. Den situation kan måske også relateres til små marginaler – ganske som ved Peter Nymanns fremragende reducering, der blev sat ind på en helflugter i tillægstiden.

Ritzau