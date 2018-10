Klublegende bliver ny sportsdirektør i Brøndby Den tidligere Brøndby-angriber Ebbe Sand vender tilbage til Brøndby som sportsdirektør.

Det bliver en sand klublegende, der overtager posten som sportsdirektør i Brøndby, når Troels Bech træder tilbage ved årsskiftet.

Det er nemlig ingen ringere end ekslandsholdsspilleren Ebbe Sand, der sætter sig i det tunge sæde i den store superligaklub på den københavnske Vestegn.

Den 46-årige spillede fra 1992 og og 7 år frem en fremtrædende rolle som målsluger på et Brøndby-hold, der blandt andet vandt tre danske mesterskaber med Sand på holdkortet.

Efter at have fået konstateret testikelcancer og et vellykket indgreb mod den ondskabsfulde sygdom, gik turen til den tyske Bundesliga, hvor Sand cementerede sit navn som angriber af høj international klasse, hvilket topscorertitlen i Bundesligaen i 2000/2001-sæsonen i den grad understreger. Sideløbende blev det til 66 landskampe og 22 mål for Danmark - herunder den legendariske scoring mod Nigeria ved VM i 1998.

Karrieren blev indstillet i 2006, hvor Sand vendte hjem fra Tyskland og indledte et to år langt broget engagement i Silkeborg IF. Her var han både talentchef, assistenttræner, sportschef og angrebstræner, inden han i 2008 kom ind omkring det danske landshold i en rolle som angrebstræner.

Siden 2014 har Ebbe Sand og familien været bosat i Dubai, hvor Ebbe Sand har været drivkraft i opførslen af et sportskompleks på 50.000 kvadratmeter.

Ebbe Sand præsenteres på et pressemøde i Brøndby i dag kl. 13.