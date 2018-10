Beæret Ebbe Sand vil bruge sit internationale netværk Mange af Ebbe Sands venner har høje stillinger i fodboldmiljøet, og han føler sig klar til opgaven i Brøndby.

Brøndbys kommende sportsdirektør Ebbe Sand føler sig godt klædt på til at klare de opgaver, der venter ham.

Fra 1. januar afløser han Troels Bech som sportsdirektør i Brøndby.

Sand fortæller til Brøndby Indefra, at han har et stort netværk, som er holdt ved lige siden 2006, hvor han stoppede sin aktive karriere i den tyske storklub Schalke 04.

»Det ser godt ud. Jeg er blevet i sporten, siden jeg stoppede som aktiv i 2006 og kender utrolig mange agenter. Jeg har et godt netværk i Tyskland«.

»Mange af mine kammerater er agenter og sportsdirektører i dag«, siger Ebbe Sand.

Brøndby-legenden var i 1990’erne med til at vinde flere titler med Brøndby, inden han i 1999 blev solgt til Schalke. Det blev også til 66 landskampe for Danmark.

Det er en fantastisk mulighed at vende hjem her, hvor det hele startede for mange år tilbage Ebbe Sand

De seneste to år har Ebbe Sand været en del af inspirationsrådet i Brøndby. Han har også været sportslig rådgiver i Schalke. Sand føler, at han har meget at bidrage med.

»Jeg føler, at jeg kommer med klubbens dna - det her omkring fællesskabet og at løfte i samlet flok og arbejde for at nå fælles mål«.

»Det er utroligt spændende. Jeg har også den internationale baggrund fra syv år i Schalke og 12 år på landsholdet - seks år som spiller og seks år som angrebstræner under Morten Olsen«, siger Ebbe Sand.

Ansættelsen som sportsdirektør i Brøndby er stort for ham.

»Det er først og fremmest en stor dag for mig. Det er en fantastisk mulighed at vende hjem her, hvor det hele startede for mange år tilbage«.

»Da jeg første gang blev hørt til muligheden, følte jeg glæde og stolthed, og jeg er lidt beæret over det. Jeg vil gøre alt for at gengælde den tillid, der er vist mig«, siger han.

ritzau