Vejles drømmehug giver point mod AaB AaB lignede en vinder i Vejle, men måtte nøjes med 1-1.

Arbnor Mucolli sikrede fredag aften Vejle det ene point mod AaB, da den unge midtbanespiller bragede udligningen ind med otte minutter tilbage af opgøret.



Superligakampen var også en ganske lige affære, hvor ingen af de to hold spillede sprudlende fodbold. I anden halvleg løsnede kampen en smule op, og begge hold fik skabt flere chancer.

AaB hopper med det ene point op på fjerdepladsen i Superligaen med 22 point for 17 kampe. Vejle ligger nummer 12 med 16 point.

Indledningen på kampen var ganske kedelig. Ingen af de to hold var villige til at risikere noget, og derfor skulle man frem til det 14. minut, før kampen for alvor kom i gang.

Lucas Andersen blev sendt i dybden, men Vejle-målmand Pavol Bajza reddede flot.

Vejle havde svært ved at blive farlige i den første halve time, og det skal i særdeleshed tilskrives besvær med opspillet.

Efter 34 minutter lykkedes det dog hjemmeholdet at skabe noget. Tæt under mål fik først Jacob Rinne og siden stolpen dog reddet forsøgene fra Allan Sousa.

Vejle åbnede anden halvleg bedst. Melker Hallberg var ganske tæt på at bringe holdet foran, men forsøget efter 53 minutter gik lige over mål.

Ti minutter senere kom AaB på 1-0. Lucas Andersen bragede et frispark i muren, og så kunne angriberen Tom van Weert let sende returen i mål.

Allan Sousa var med et kvarter igen tæt på at bringe balance i regnskabet, men forsøget gik over AaB-målet.

Det lykkedes dog Vejle at udligne. Indskiftede Arbnor Mucolli bragede med otte minutter igen udligningen i mål på et flot langskud.

Vejle var derefter tættest på sejren, men hverken Vladen Yurchenko eller Ylber Ramadani kunne passere Jacob Rinne i AaB-målet.

Vejle spiller i næste runde traditionsopgør mod AGF i Aarhus. AaB gæster overraskelsen fra Esbjerg.

Kampen minut for minut

Ritzau