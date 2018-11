Brøndby holder fast i tæt kamp om tredjepladsen Målmand Marvin Schwäbe vigtig i 2-0-udesejr over Sønderjyske.

Brøndby IF vandt søndag 2-0 over Sønderjyske på Sydbank Park i Haderslev.

Sejren til Brøndby bringer holdet op på en femteplads med 24 point, mens Sønderjyske er placeret som nummer otte med 21 point.

Brøndby kom hurtigt foran i søndagens kamp, hvilket gav en livlig kamp med store chancer i begge ender. Sønderjyske forsøgte kampen igennem at løbe om kap med Brøndbys midterforsvar, mens gæsterne satsede på hurtigt kombinationsspil.

Det hurtige kombinationsspil viste Brøndby allerede prøver på efter syv minutters spil. Her afsluttede tyskeren Hany Mukhtar et flot angreb, da han sparkede bolden i mål til en Brøndby-føring.

Sønderjyske skulle derfor tilbage i kampen, og især angriberen Mart Lieder var en trussel for gæsternes forsvar i første halvleg.

Gode muligheder spildt

Den hurtige hollænder løb flere gange fra Brøndbys midterforsvar, og efter en halv times spil sprintede hollænderen sig frem til to store chancer.

Skarpheden manglede dog for angriberen, hvilket generelt kendetegnede Sønderjyske i kampen.

Kort inde i anden halvleg fik hjemmeholdets Eggert Jónsson en gigantisk chance, men denne gang reddede Brøndby-målmand Marvin Schwäbe flot.

Brøndby havde svært ved at kontrollere kampen, og Sønderjyske fortsatte med at lægge et solidt pres på gæsternes mål. Flere gange måtte Brøndby-forsvaret derfor takke målmand Schwäbe for gode indgreb.

Lidt heldig scoring

Det lykkedes nemlig ikke for sønderjyderne at score, og i stedet kunne Brøndbys Kamil Wilczek bringe Brøndby på 2-0 efter 78 minutters spil.

Netop indskiftede Simon Tibbling fandt den målfarlige polak, efter Simon Poulsen mislykkedes i et akrobatisk forsøg på at cleare bolden.

Målet blev det sidste i opgøret, og kampen sluttede dermed 2-0 til Brøndby, der nu har to sejre på stribe.

Ritzau