Hobro gik i vejen for sig selv i uskøn nulløsning

Det blev en intens, men chancefattig duel, da Hobro og Horsens søndag middag indledte deres forårssæson i Superligaen med 0-0.

Hobro havde for blot fjerde gang i sæsonen den tidligere superligatopscorer Pål Alexander Kirkevold med fra start.

Nordmanden fik fuld tid og stod uheldigt i vejen på stregen to gange undervejs.

Sidste gang var i overtiden, da Emmanuel Sabbi ramte nordmanden i stedet for at heade bolden i det tomme mål.

Kirkevold selv måtte endnu engang gå målløs fra banen, hvorfor han stadig har sit første mål til gode i denne superligasæson.

De to hold havde ellers brug for en sejr i 21. spillerunde, da Hobro jagter overlevelse, mens Horsens stadig kan snuse til top-6.

Men det blev aldrig den kamp, som nogle af mandskaberne havde håbet på.

Generelt var det en intens indledning, hvor begge mandskaber forsøgte at lægge pres på modstanderen gennem dødbolde.

Det var dog hjemmeholdet fra Hobro, der viste de bedste takter i første halvleg, selv om de ikke fik nettet til at blafre.

Banen i Hobro indbød på ingen måde til poleret fodboldspil, så begge mandskaber havde naturligvis svært ved pasningsspillet. Derfor gik mandskaberne også til pause uden scoringer.

Indledningen på anden halvleg blev endnu mere chancefattig end første. Her var spillet præget af mange hårde dueller og uskønt spil.

Som kampen skred frem, virkede begge hold nervøse for at løbe ind i et dumt nederlag, og det betød, at mandskaberne stod langt tilbage på banen, mens investeringerne frem ad banen var begrænsede.

Med det uafgjorte resultat er Hobro stadig placeret på Superligaens sidsteplads med 17 point. Horsens er lige akkurat uden for det fine top-6-selskab på en syvendeplads.

Der resterer fem runder af Superligaens grundspil.









Ritzau