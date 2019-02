»Hvorfor er alting så ufedt i Jylland?«: Eminente Rasmus Falk reddede FCK-fansenes fest i Randers

For tilskuerne i Randers var det umuligt at høre, hvad de snakkede om. Men de virkede til at more sig. Rasmus Falk fra FC København holdt armen om hjemmeholdets Erik Marxen, før han slog ham let på maven, og de grinede lidt sammen i den gråsorte vinteraften.

Begge har rødder i Middelfarts ungdomsfodbold. Godt nok er Marxen et par år ældre end Falk, men de har spillet lidt sammen, og det er nærliggende at tro, at den teknisk smarte FCK’er har lavet tunnel en gang eller to på forsvarsspilleren, da de var børn. Præcis som Falk så elegant gjorde, da han scorede det første mål i københavnernes 2-0-sejr over Randers søndag aften. Måske var det minder om engang og lidt kærlig hån, der fik de to til at smile på vej ud af banen efter superligakampen?

»Nej, jeg nåede faktisk ikke at opfatte, at det var ham, jeg lavede tunnel på. Der var så mange omkring mig, da det skete«, forsikrede Rasmus Falk og forklarede videre med et lille lyst grin:

»Så det var faktisk ham, der mindede mig om det«.

Overblik 22. runde Fredag SønderjyskeE-AGF, 0-2 Lørdag FC Nordsjælland-Hobro, 2-1 Søndag AC Horsens-Vendsyssel, 3-0

OB-Vejle, 1-0

Randers-FC København, 0-1

Esbjerg-Brøndby, 2-1 Mandag 19.00 FC Midtjylland-AaB (TV3 Sport) Vis mere

Nuvel. Uanset hvad var Rasmus Falk i sin gode ret til at drille lidt. Det var mest af alt hans fortjeneste, at topholdet og guldfavoritterne fra FCK vandt 2-0 i en kamp, hvor de lavede flere defensive fejl end vanligt og lod sig presse af et aggressivt Randers-hold, der til gengæld havde taget en usædvanligt uskarp angriber med i form af Benjamin Stokke. Den stærke nordmand var god til at komme frem til chancer, men dårlig til at afslutte dem.

»Hvorfor er alting så ufedt i Jylland?«

Det var en smuk vinterdag, der til at starte med legede forår, men senere gjorde fugt i luften det koldere, end det havde behøvet at være. Vintergækker, krokusser og erantis formede farveklatter i hvidt, lilla, gult og orange ud over de gråtriste jyske vinterklæder.

»Hvorfor er alting så ufedt i Jylland?«, rungede det fra det ene hjørne af nyligt omdøbte Cepheus Park Randers, hvor københavnske fans stod tæt på øverste del og varmede vel hinanden mere, end fodbolden på banen gjorde det.

For fra starten virkede det, som om Randers-spillerne ville gøre det hele endnu mere ufedt i Jylland for FCK-tilhængerne. Men den sidste skarphed manglede, og så var det, at Rasmus Falk brillerede.

Midtvejs i første halvleg løb han aggressivt mod Randers-målet mellem et par modspillere og modtog bolden i fart. Tunnel på en modstander, der viste sig at være Erik Marxen, og fra kanten af det lille felt chippede Rasmus Falk kuglen over den svenske målmand ved navn Patrik Carlgren. Elegant.

Mens det ellers så formstærke fænomen Robert Skov kiksede et par store chancer med et par lige så svage skud – dog ikke på specialet direkte frispark – rummede Rasmus Falk al den skarphed, som kollegerne fra begge hold manglede. Med et kvarters tid igen fik hjemmeholdets indskiftede Emil Riis Jakobsen direkte rødt kort, da han ved et uheld karatestemplede Denis Vavro lidt i brystet, lidt på halsen med knopperne, av, og det førte over i den endelige afgørelse.

Få minutter senere modtog Rasmus Falk bolden på kanten af Randers-feltet, og det var en umulig situation. Han havde fire spillere omkring sig, men gled med en let bevægelse mellem de to, før han spillede bolden videre til Dame N’Doye, der fra en fri position scorede til 2-0.

»Falk afgjorde kampen for os«, konstaterede FCK-chefen Ståle Solbakken og havde ret, selvfølgelig.