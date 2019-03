AGF-udvisning blev dyr i underholdende pointdeling i Vendsyssel

Søndag spillede Vendsyssel FF og AGF 2-2 i Superligaen. Her scorede den ivorianske debutant, Al-Hadji Kamara, til slutresultatet for hjemmeholdet.

Aarhusianerne sad på hovedparten af det fysisk prægede opgør.

Kampen vendte dog med en udvisning til AGF’s Adama Guira, hvorefter vendelboerne tog mere initiativ i kampen, hvor aarhusianerne stillede med flere unge spillere - heraf to debutanter i forsvarskæden.

Vendelboerne fik en drømmestart. Bolden var knap givet op, da Vendsyssels midtbanemand Morten Knudsen fandt angriber Tiemoko Konate i dybden. Herfra scorede ivorianeren, inden første minut var gået.

Seks minutter senere appellerede AGF for straffespark, da Patrick Mortensen faldt i feltet.

Det skabte uopmærksomhed, som AGF’s kantspiller Kasper Lunding brugte til at udligne til 1-1 fra kanten af feltet.

Efter en halv times spil kom gæsterne så foran, da Youssef Toutouh fandt Patrick Mortensen i feltet. Herfra fik angriberen fat i bolden med ryggen til mål og satte bolden i nettaget.

Kort efter appellerede Vendsyssel så for straffespark, da Jon Thorsteinsson faldt i feltet efter en duel med Mustafa Amini.

Men dommer Mikkel Redder reagerede ved at give den islandske offensivspiller et gult kort for film.

I starten af første halvleg fik AGF’s Adama Guira sit andet gule kort i kampen efter en tackling på Mikkel Wohlgemuth. Dermed måtte midtbanespilleren forlade banen.

I det 75. minut udlignede debutant Al-Hadji Kamara så for hjemmeholdet kort efter sin indskiftning. Den ivorianske angriber scorede på hovedstød efter et indkast ind i feltet.

Med det ene point skubber Vendsyssel bundkonkurrenterne fra Hobro ned på en 13.-plads i Superligaen. AGF ligger på ottendepladsen - et point fra top-6, der giver en plads i mesterskabsspillet efter grundspillet.

/ritzau/









