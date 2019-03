Gigantisk målmandsdrop blev afgørende, da Brøndby, FCN og Esbjerg blev de store vindere

Det blev Brøndby, Esbjerg og FC Nordsjælland, der satte sig på de tre slutspilspladser, der var på spil i 26. og sidste runde af grundspillet i Superligaen.

Randers FC, der var nummer 6 og lige akkurat hang fast i en slutspilsplads, da runden blev indledt, sad altså tilbage med sorteperkortet, da der var fløjtet af i de 7 kampe.

Men også AaB fik en hård, hård skæbne.

Nordjyderne gjorde, hvad de kunne, ved at slå AGF 3-1 hjemme, men da Esbjerg scorede deres sejrsmål mod Vejle til 2-1 i tillægstiden på et gigantisk drop at den indskiftede målmand Thomas Hagelskjær, skiftede AaB status fra at være top-6-hold til at blive et hold, der skal i kvalifikationsspil.

Thomas Hagelskjær lagde bolden til rette for egne fødder og skulle til at sparke langt, langt væk, men fra siden kom Esbjergs Joni Kauko drønende og kunne score til 2-1 - og sikre Esbjerg et slutspil.

AaB skal i stedet for at spille om medaljer nu ud i kampe i kvalifikationsspillet mod Randers, Vendsyssel og Hobro. Den anden kvalifikationsgruppe består af AGF, Horsens, Sønderjyske og Vejle.

Brøndby med stil

Brøndby var kortvarigt til tælling i Horsens, hvor træner Martin Retovs tropper indledningsvist blev kyst af et fysisk stærkt hjemmehold.

»Vi var alt for afventende i de første 30 minutter«, som Brøndby-træner Martin Retov konkluderede i pausen til TV3+.

Men gæsterne rejste sig på formidabel facon og kunne gå til pause foran 2-1 efter Josip Radosevic’ langskudsdrøn og et smukt, hurtigt Brøndby-opspil, som Kamil Wilczek afsluttede. Kamil Wilczek cementerede top-6-pladsen med 3-1-målet små 20 minutter før tid.

Og hvad skete der ellers i grundspillets 26. og sidste runde?

Frisparkskonge og superligatopscorer Robert Skov hamrede sit 23. sæsonmål i kassen for topholdet, da han udlignede til 1-1 tidligt i FC Københavns 3-1-sejr i Parken mod Hobro.

FC Midtjylland var ligeledes bagud hjemme mod Sønderjyske, men hentede ligeledes en sejr på 2-1 – blandt andet på en teknisk svær afslutning af Frank Onyeka. FCM-sejren betyder, at de to titelkandidater går på guldjagt med henholdsvis 61 og 60 point.

Sådan er de tre grupper

Superligaen fortsætter efter landskampspausen i to spor: titelkampen og de to kvalifikationsgrupper.

De første kampe spilles 29. marts til 1. april.





Mesterskabsslutspil (36)

FCK 26 65-23 61 FCM 26 62-26 60 OB 26 35-31 42 Brøndby 26 44-40 38 Esbjerg 26 32-35 38 FC Nordsjælland 26 42-39 36

Kvalifikation, gruppe A (32)





AGF 26 31-34 31 Horsens 26 31-45 31 Sønderjyske 26 30-37 28 Vejle 26 22-42 20





Kvalifikation, gruppe B (32)





AaB 26 38-35 36 Randers 26 29-35 34 Vendsyssel 26 24-41 22 Hobro 26 22-45 21





