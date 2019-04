Brøndby tager overraskende sejr i Herning og slukker med al sandsynlighed FCM's guldhåb

Påsken har været hård for FC Midtjylland. Inden torsdagens guldkamp mod FC København udtalte direktør Claus Steinlein til Tipsbladet, at han næsten ikke kunne huske, hvornår hans hold senest havde tabt en Superliga-kamp.

Nu er det sket to gange på fem dage. På MCH Arena gik Brøndby nemlig fra at være bagud 1-0 til at vinde 2-1. Dermed skal der et mindre mirakel til, hvis FC Midtjylland skal hente 11 point på FC København i løbet af fem runder efter løvernes sejr i Farum.

Modsat vil Brøndby med et uafgjort resultat i kampen mellem OB og Esbjerg tirsdag aften atter være helt inde i kampen om bronzemedaljerne.

Begge hold gik ind til opgøret i Herning efter skuffende præstationer torsdag. Midtjyderne var ikke i nærheden af at vinde i Parken mod FC København.

Brøndby tabte ikke bare i Esbjerg. Cheftræner Martin Retov var så utilfreds med flere unavngivne spilleres indstilling, at han efter kampen bad dem tænke over, hvorvidt de også ønskede at spille i klubben i næste sæson.

I en meget underholdende strid i Herning var de første tyve minutter de bedste. Her kom FC Midtjylland foran 1-0 efter et af de lange Kian Hansen-indkast, som FCK forsøgte at genere i Parken ved at rykke reklamebanderne tættere på sidelinjen end normalt.

Hjemme på heden kunne Hansen efter ni minutter tage sit normale tilløb og sendte bolden ind i Brøndby-feltet, hvor Marvin Schwäbe endte på mellemhånd. Efter bolden var gået over Schwäbe og havde ramt overliggeren sørgerede målfarlige Marc Dal Hende for at sende den i nettet.

Den til tider meget udskældte tyske Brøndby-målmand tog dog en hurtig revanche. Efter endnu en FC Midtjylland-dødbold blot tre minutter senere sparkede Schwäbe et målspark lynhurtigt. Det fangede det meste af hjemmeholdet fremme i banen og skabte en friløber til Simon Hedlund, der lavede en sparkefinte og via Alexander Scholz fik udlignet til 1-1.

Ingen af holdene kunne for alvor bruge uafgjort til noget. Derfor blev den resterende del af kampen en sand slagudveksling, hvor FCM havde de største muligheder, men Brøndby endte med at vinde.

Jens Martin Gammelby tog et kvarter før tid chancen og afsluttede udefra. Et skud, som blev rettet af og sejlede ind bag Jesper Hansen.

Brøndby-sejren kom dog ikke uden en regning, da både Joel Kabongo og Kevin Mensah måtte forlade kampen inden anden halvlegs start med skader. Ligesom det ikke er utænkeligt, at FCK endegyldigt kan blive dansk mester, når man møder netop Brøndby hjemme i Parken 5. maj.

