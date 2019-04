Randers vinder puljen, mens Hobro sendes ud i nedrykningsdrama

Vendsyssel FF får to muligheder for at sikre sig en ny sæson i Superligaen.

Det ligger fast, efter holdet fredag aften spillede 0-0 mod Randers FC på hjemmebane, mens Hobro IK spillede 1-1 mod AaB i sidste runde i nedrykningspulje 2.

Resultaterne betød, at Vendsyssel sikrede sig tredjepladsen i puljen, og nordjyderne skal nu møde nummer tre i den anden nedrykningspulje, som bliver enten Horsens eller Sønderjyske.

Vinderen af det opgør overlever, mens taberen skal møde nummer tre fra 1. division i en direkte kamp om en plads i Superligaen i næste sæson.

Hobro slutter på fjerdepladsen, og holdet skal derfor møde Vejle i en duel, hvor taberen rykker ud af den bedste række.

Med det uafgjorte resultat ender Randers på førstepladsen i puljen, og kronjyderne skal ligeledes møde enten Horsens eller Sønderjyske i første runde af Europa-playoff.

Gode chancer til Lauenborg

Kampen blev indledt med flere store chancer til Randers, og allerede efter 16 minutter havde udeholdet haft tre fine muligheder.

Den største chance tilfaldt gæsternes Frederik Lauenborg. Midtbanespilleren headede dog forbi målet på en ellers åben chance.

Vendsyssel formåede at kæmpe sig en smule ind i opgøret, men nordjyderne havde svært ved at skabe reelle målchancer i første halvleg.

Efter pausen var Randers igen det dominerende mandskab, og holdet havde bolden i store perioder.

Midtvejs i anden halvleg fik udeholdet en stor mulighed for at komme i front, men Frederik Lauenborg fik i sidste øjeblik sit forsøg blokeret.

Et Hobro-mål ikke nok

Hobro IK og AaB spillede fredag 1-1 i Aalborg i Superligaens 32. spillerunde, der samtidig var sidste runde i nedrykningspulje 2.

Dermed skal Hobro ud i en direkte nedrykningsduel mod Vejle.

Resultatet betød, at Hobro endte på sidstepladsen i puljen, og at holdet møder Vejle over to kampe om at undgå at rykke direkte ned.

Med det ene point blev AaB på andenpladsen i puljen.

AaB skal derfor møde AGF i Europa playoffkampene, da AGF er sikker på at ende øverst i nedrykningspulje 1.

Kort efter pausen scorede AaB’s midtbanespiller Kasper Risgård til 1-0, og ti minutter før tid udlignede Hobros angriber Pål Kirkevold.

Kampen begyndte også jævnbyrdigt, og begge hold havde muligheder for at bringe sig foran.

Hobros kantspillere Edgar Babayan og Emmanuel Sabbi havde begge farlige langskud, og AaB-angriber Mikkel Kaufmann var tæt på at score.

Flot scoring af veteran

Som halvlegen skred frem, satte AaB sig dog mere på spillet, og lige efter pausen gav det gevinst.

Kantspilleren Kasper Kusk driblede sig fri i feltet og løftede bolden ind til Kasper Risgård, som akrobatisk sparkede den i mål med ydersiden til 1-0.

Ti minutter før tid udlignede Pål Kirkevold for Hobro, efter at Edgar Babayan havde spillet ham fri lige foran målet.

Hobro forsøgte til sidst at etablere et pres mod AaB-målet, men holdet formåede ikke at finde vej til at score sejrsmålet.

AaB spiller mod AGF 5. maj, mens spilletidspunktet for Hobros første kamp mod Vejle endnu ikke er offentliggjort.

Ritzau