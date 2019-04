Indersiden: Ro på, siger toptræner, der risikerer at ryge ud to år i træk

Peter Sørensen er tilfreds med, at Hobro ikke skal i pokalfinalen, men kan koncentrere sig om Superligaen. Stor interesse for to, som AaB har at sælge, Jacob Rinne og Jores Okore. William Kvist-rekord i guld, når FCK bliver mester.

FOR ABONNENTER

Pokalturneringen en genvej til Europa, og finalen i Parken er en stor fodboldfest i hovedstaden og et højdepunkt i mange superligaspilleres karriere. Men pokalkampe koster også mange kræfter, både mentalt og fysisk. Det oplevede Peter Sørensen med sine Silkeborg-spillere sidste år. Et par uger efter finalen mod Brøndbys vindere blev Silkeborg sendt ned i 1. division i de afgørende knockout-opgør mod Esbjerg. Nu er Sørensen som Hobro-træner glad for, at hans spillere kan have fuldt fokus og al koncentration rettet på kampene om overlevelse i Superligaen, og at han kan undgå at rykke ud med et hold to år i træk.