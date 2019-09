8. runde i Superligaen: Bizart selvmål gør FCM til tophold, på dagen hvor FCK går ned i Aalborg

1-0 Jakob Ankersen (40)





Esbjergs scoringsproblemer fortsatte, da holdet søndag i Aarhus tabte 0-1 til AGF.

Vestjyderne skabte ellers flere gode muligheder, men formåede altså ikke at udligne Jakob Ankersens sejrsmål, der faldt kort før pausen.

AGF-kantspilleren dukkede op i feltet, hvor han var først over en løs bold, som han prikkede ind til kampens eneste scoring.

Sejren er AGF’s tredje på stribe, og holdet er dermed kommet sig over en dårlig sæsonstart og har nu 11 point efter otte kampe.

Esbjerg har kun formået at score fire gange i otte kampe. Søndagens kamp var femte gang i denne sæson, at holdet er gået fra banen uden at score.

Vestjyderne begyndte ellers kampen bedst.

Efter omkring tyve minutter gik AGF-forsvarsspilleren Frederik Tingager galt af en bold, som Esbjerg-kantspilleren Pyry Soiri derefter prikkede forbi.

Kort efter blev et indkast forlænget, og efter en redning af Eskelinen headede Esbjergs midtbanespiller Joni Kauko bolden over målet.

Mod pausen kom AGF bedre med i kampen, og fem minutter før pausen gav det gevinst, da kantspilleren Jakob Ankersen scorede til 1-0.

Kantspilleren Mustapha Bundu afsluttede fladt, og Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg skubbede skuddet ud i fødderne på Ankersen, som prikkede den ind.

Efter pausen havde begge hold svært ved at skabe chancer.

AGF trak sig længere tilbage på banen for at forsvare resultatet, og Esbjerg havde svært ved at nedbryde AGF-forsvaret.

Først med tyve minutter tilbage kom Esbjerg tæt på at udligne, da Pyry Soiri headede et stykke over målet fra en fri position i feltet.

Topscorerlisten

Superligaens skarprettere 7 Kamil Wilczek, Brøndby 5 Frederik Gytkjær, Lyngby 5 Jonas Wind, FC København 5 Ronnie Schwartz, Silkeborg 5 Lucas Andersen, AaB 4Saba Lobjanidze, Randers 4 Sander Svendsen, OB 4 Evander da Silva Ferreira, FCM 4 Marvin Egho, Randers 4 Mart Lieder, Sønderjyske 4 Pål Alexander Kirkevold, Hobro

Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland-Hobro 2-1

1-0 Jacob Steen Christensen (28) 1-1 Pål Alexander Kirkevold (34) 2-1 Mohammed Kudus (straffe 45)





FC Nordsjælland vandt lørdag eftermiddag sin femte sejr på hjemmebane ud af fem mulige mod Hobro, da de to klubber udspillede en chancerig duel på kunstgræsset i Farum. Kampen endte 2-1 til værterne.

For begge hold var det ottende kamp i denne 3F Superliga-sæson, og som historien foreskrev det, så fik Hobro det umådelig svært i lørdagens kamp, hvor FCN-sejren kunne have været større.

FCN var gennem første halvleg meget afklaret både offensivt og defensivt, hvor særligt offensiven sprudlede med etablerede angreb og lynhurtige kontraer ved kanterne Isaac Atanga og Ibrahim Sadiq.

Sidstnævnte spillede en stor kamp og var kilde til megen uro hos Hobro. Han kom frem til mange chancer, men skarpheden udeblev.

Skarp var til gengæld 18-årige Jacob Steen Christensen, som efter 28 minutter flot sparkede FCN på 1-0 på et langskud - scoringen var tilmed FCN-spillerens første i seniorkarrieren.

Kort efter diskede Hobro-topscoreren Pål Alexander Kirkevold op med et forrygende mål til 1-1, da han spottede, at FCN-keeper Nicolai Larsen var ude af sit mål.

Ti meter fra midten sparkede den store nordmand derfor på sin førsteberøring, og den afslutning ramte han så godt, at Larsen var uden chance for at stoppe udligningen i at ryge i mål.

FCN fortsatte sit pres frem mod pausen, og velspillende Sadiq fremtvang et straffespark i første halvlegs overtid, som midtbanen Mohammed Kudus køligt lagde i mål til 2-1.

I kampens anden halvleg var FCN igen spilstyrende, og værterne var flere gange få centimeter fra at komme yderligere foran i begyndelsen af halvlegen.

Som uret tikkede, kom Hobro længere frem på banen, og Kirkevold var klart farligste Hobro-mand.

Med både soloaktion og en afslutning i feltet viste nordmanden tænder, men han manglede begge omgange heldet til at udligne FCN’s føring.

På trods af et større Hobro-pres til sidst, endte kampen 2-1 til FCN, som dermed er på 13 point efter otte runder. Hobro noterer sig sit andet nederlag i sæsonen og er nu på otte point.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix





OB-Sønderjyske 0-0





Sønderjyske var kun ti mand den sidste halve time, da mandskabet i 3F Superligaen fik det ene point med hjem efter 0-0 mod OB.

Sønderjyske-anfører Johan Absalonsen blev udvist af dommer Sandi Putros, da han modtog sit andet gule kort halvvejs inde i anden halvleg.