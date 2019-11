»Ingen skånes. Mindst af alle Nicklas selv«: Bendtner trækker større overskrifter med sin bog end på fodboldbanen

Mens Nicklas Bendtner kæmper for en ny kontrakt i FCK, høster han mere opmærksomhed for sin nye bog end for at spille fodbold. Søndag så han FCK’s 3-0-sejr fra bænken.