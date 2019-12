Risiko for brud på Sydsiden: Eksperter slog alarm i 2018, men ikonisk Brøndby-tribune er endnu ikke skiftet ud

»Det står i dag klart, at Sydsiden, og måske også dele af Nordtribunen, skal have udskiftet betonelementerne efter knap tre årtiers tro tjeneste. Det er en udskiftning, der kræver en betydelig investering«, lød det i februar i år fra Brøndbys daværende bestyrelsesformand, Jesper Møller, da han på klubbens hjemmeside argumenterede for »en større kapitaludvidelse«.

Den er siden blevet udskudt. Det samme er altså udskiftningen af betonelementerne, mens den økonomisk pressede klub med hovedejeren Jan Bech Andersen i spidsen har investeret i spillertruppen. Ifølge Politikens oplysninger vil det koste et væsentligt tocifret millionbeløb at gennemrenovere tribunerne, og det er mange penge i en fodboldforretning, der mangler netop det. Penge.

I det seneste kvartalsregnskab nedjusterede klubben atter forventningerne til årets resultat, så den nu forudser et underskud før skat på mellem 63 og 73 millioner kroner.

»Justeringen af forventningen til årets resultat skyldes primært effekterne af øgede omkostninger til fodboldrelaterede aktiviteter samt højere omkostninger til vedligeholdelse af stadion«, lød det i delårsrapporten.

Brøndby: Fansikkerhed er vigtigst

Så selv om Brøndby ikke har udskiftet tribunerne, har problemerne med Sydsiden altså stadig kostet klubben et væsentligt beløb:

»De løbende undersøgelser af tribunen i 2019 har naturligvis påført os en række ekstra udgifter i dette regnskabsår, men fansenes sikkerhed er det vigtigste for os«, skriver Brøndby-direktør Ole Palmå i en mail til Politiken.

Hvor alvorlig en risiko har fansene været udsat for og hvor længe?

»Først og fremmest er det vigtigt for mig at understrege, at der ikke har været nogen risiko for, at tribunen var ved at bryde sammen på noget tidspunkt. Siden tribunen blev bygget i 1992, har vi haft velrenommerede danske rådgivende ingeniørvirksomheder til at foretage regelmæssige undersøgelser af tribunen«, skriver Ole Palmå:

»Da Rambøll i november 2018 vurderer, at et betonelement ikke lever op til det sikkerhedsniveau, der kræves, og at vi bør iværksætte foranstaltninger, så reagerer vi naturligvis med det samme. Derfor har vi fulgt anviste løsninger til punkt og prikke. Vores fans’ sikkerhed er et og alt«.

Andet halvår af 2019 er så ved at rinde ud. Hvorfor er elementerne ikke skiftet ud?

»Rambøll har det sidste års tid arbejdet kontinuerligt på en række løsningsmodeller og har foretaget målinger og undersøgelser gennem hele efteråret 2019. Vi er fuldstændig trygge ved at følge de anbefalinger og anvisninger, som Rambøll måtte komme med«.

Hvornår kan fansene forvente, at der er en permanent løsning på plads?

»Vi er fuldstændig trygge ved at følge de anbefalinger og anvisninger, som Rambøll måtte komme med, og når vi har en løsning, melder vi den naturligvis ud«.