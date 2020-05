Topholdets profil er mere tænker end terrier: »Fodbold er det bedste. Men jeg synes, at man kan bruge sin fritid mere fornuftigt og har godt af at have andre interesser«

Da coronakrisen ramte, styrede 33-årige Tim Sparv mod sit tredje mesterskab med FC Midtjylland, og til sommer skulle han være anfører for Finland ved nationens første slutrunde. Nu er alt udskudt, alt er mere usikkert – og hans kontrakt udløber. Men det er han »faktisk meget rolig omkring«, for sådan er Tim Sparv, der gerne blander sig i meget mere end fodbold.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var så let at se for sig.

Sidst i maj skulle han løfte den store sølvpokal mod den klare forårshimmel, mens holdkammeraterne i FC Midtjyllands sorte dragter dansede rundt i et ekstatisk virvar, og guldglimmer dryssede ned fra oven. Og 13. juni skulle han føre striben af hvidklædte finner ind på Parkens sommerfrodige græs til deres første fodboldslutrunde nogensinde – og så endda mod Danmark, der har været hans hjem siden 2014.

Ja, det var så let at se for sig. Men i løbet af årets første måneder bryggede coronavirussen sig sammen til så voldsomt et spektakel, at det kastede hele verden ud i en krise, og vigtigheden af sporten skrumpede ind til ganske lidt. Derfor har Tim Sparv – FC Midtjyllands finske profil gennem de seneste mange år – også måttet justere de indre syn, der var så lette at forestille sig.

»Men jeg er faktisk meget rolig omkring det«, siger midtbanekrigeren med det sorte hår og de smalle øjne.

Det siger han gentagne gange. Set udefra er der ellers nok at bekymre sig om: Principielt udløber hans kontrakt med FC Midtjylland 30. juni – en lille måned før den udskudte sæson slutter. Som det ser ud lige nu, står han uden arbejde til sommer og skal finde et job i en grundusikker tid, hvor klubberne mangler penge og overblik over fremtiden. Og EM-slutrunden er rykket til 2021, som er noget længere væk for en 33-årig spiller end for en teenager på vej frem i fodboldens glamourøse verden.

»Men jeg er okay med det«, siger Finlands anfører og gentager altså med andre ord samme pointe.

Blå Bog Tim Sparv Født: 20 februar 1987 i Vaasa, Finland​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Familie: Moren var en dygtig hækkeløber, faren var amatørfodboldspiller og Tim Sparvs mangeårige træner i barndommen. Har desuden en bror og en søster​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Klubkarriere: Southampton, Halmstad, Groningen, Greuther Fürth, FC Midtjylland​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Landshold: 74 A-landskampe og et mål for Finland. 66 optrædener på de finske U-landshold​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Andet: Har desuden skrevet klummer for en finsk avis, studeret på deltid og investeret i en restaurant​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Vis mere

Selv om han ikke har boet i sit fødeland siden teenageårene, virker han lige så rolig som et 100 år gammelt grantræ med dybe rødder ned i jorden nær en af de tusindvis finske søer på en vindstille majdag. Han er solid. For nu at starte med den del om Finland og EM siger han:

»Selvfølgelig var vi lidt skuffede, fordi vi var inde i et flow, vi havde momentum ... Vi havde en selvtillid, som gjorde, at vi gerne ville til EM og spille mod Danmark, Rusland og Belgien. Måske overraske lidt. Vi var klar. Men at udskyde slutrunden var det eneste rigtige at gøre i den situation, vi befinder os i. Der er vigtigere ting end fodbold. For mig er det også en gulerod, og det motiverer mig i hverdagen at have EM at se frem til i 2021. Så må jeg bare spille godt i et år mere«, siger Tim Sparv og griner let, før flere ord begrunder latteren:

»Der er også noget humor i det. Gennem årene har en del negative fodboldoplevelser lagret sig i os finners hjerner, og i Finland havde vi aldrig før kvalificeret os til en slutrunde. Da vi så endelig gjorde det, blev den selvfølgelig udskudt et år. Det er symptomatisk for finsk fodbold. Det er helt naturligt, det skal ikke være nemt for os – sådan er det bare«.

En platform til at blande sig

Og sådan er Tim Sparv. Rolig. Eller rettere sagt er han blevet det med tiden, for engang fyldte sporten så meget i hans liv, at det var umuligt at afgøre, hvor sporten sluttede, og verden udenfor begyndte. De var ét.

Sådan var det, da han som 16-årig forlod landsbyen Oravais på den finske vestkyst og slog sig ned i en anden by ved havet for at forfølge drømmen om at leve af fodbold. Han drog til Southampton, hvor han sluttede sig til det berømmede talentakademi, der også talte senere stjerner som Gareth Bale, Theo Walcott og Adam Lallana.

I svenske Halmstad, hollandske Groningen og tyske Greuther Fürth voksede han til som fodboldspiller, som menneske, før han i 2014 kom til FC Midtjylland og Danmark. Det var lige der omkring, at han fandt roen i sig selv.

»Jeg var igennem den proces, da jeg var 26-27 år. Inden da befandt jeg mig nok i min egen lille boble, hvor alt kredsede om fodbold. Men med tiden begyndte jeg at gøre mig andre tanker. Selvfølgelig er fodbold min førsteprioritet, det må bare ikke fylde alt«, siger Tim Sparv:

»Fodbold er det bedste, jeg ved, og i resten af mit liv vil jeg gerne arbejde med fodbold på en eller anden måde. Men jeg synes, at man kan bruge sin fritid mere fornuftigt og har godt af at have andre interesser«.

Derfor er han blevet sådan en mand, der blander sig. Med fodboldens og sin egen popularitet som platform har han opbygget en stemme så stærk, at han kan råbe tusinder af mennesker op. Så det gør han. Han forsøger at påvirke verden tydeligere end mærkerne efter de hårde tacklinger, han leverer på en fodboldbane. På mange måder virker personen Tim Sparv som en blødere kontrast til terrieren Tim Sparv, der træder frem, når han snører de beknoppede støvler.

(THREAD) Fascinating article about the relative age effect and a father's quest to educate the football world. Out of curiosity, I decided to check the player list of Finland's youth national teams. Here's what I found: https://t.co/EN7npLqf8D — Tim Sparv (@TimSparv) April 14, 2020

Han kæmper for, at folk hjælper hinanden uanset køn, religion, seksualitet. Og han bekæmper klimafornægtelse og racisme. Sådan går han op i livets store perspektiver. Men samtidig engagerer han sig i fodboldens detaljer for at forbedre den verden, han er rundet af. Som da han i løbet af coronakrisens pause satte sig for at kigge på fødetidspunktet for spillere på de finske U15-U17-landshold og nåede frem til følgende:

»82 procent af Finlands mest lysende talenter er født i første halvdel af året. 50 procent er født i løbet af de første tre måneder. Ved du, hvor mange spillere, der blev født i løbet af årets sidste tre måneder på de tre U-landshold? Fem. FEM!«, skrev Tim Sparv på Twitter i april og gik til kamp for, at fodbold skal blive bedre til at omfavne børn født sent på året:

»Ret interessant, hvis du spørger mig. Lad os alle være klar over enhver form for forudindtagethed, der er dybt forankret i vores samfund. Det narrer vores sind og påvirker vores beslutninger og skaber et miljø, hvor nogle er favoriseret, mens andre ikke er det«.

En bogglad finne og lidt toiletpapir

Tim Sparv har en blog. Selv om han er en velklædt mand med et moderigtigt skæg og er kæreste med en tjekkisk model, passer han næppe ind i de fleste fordomme om bloggertypen, hvilket nok siger mere om fordomme end om blogs. For også den verden er nuanceret – ligesom fodbolden rummer så meget mere end PlayStation-gale unge uden blik for livets større perspektiver.

Hjemmesiden bruger han som en måde at udtrykke sig på og lufte sine mange tanker om sporten. Om livet. Det er også en måde at påvirke det offentlige billede, som de tusinder af fragmenter om ham nu engang smelter sammen til. Og han præsenterer sig selv sådan her:

»Mit navn er Tim Sparv, og jeg er en ikkemålscorende professionel fodboldspiller fra Finland. For tiden bor jeg i Danmark, hvor jeg spiller for FC Midtjylland. Jeg er på den forkerte side af 30 og prøver bare mit bedste for at holde trit med teenagere. Jeg har boet i udlandet de seneste mange år og taler fem sprog, men ingen af dem godt«.

»For nogle år siden satte jeg mig tilbage på skolebænken, for på et tidspunkt er jeg nødt til at få et rigtigt arbejde. Jeg er allergisk over for katte, min personlighedstypes farve er blå, og bare fordi jeg er finne, betyder det ikke, at jeg kan lide vodka«.

Rammende. Under coronakrisen er han begyndt på trænerkurset Uefa B. Digitalt, selvfølgelig. Men han uddanner sig også bare ved at »læse meget«, som han udtrykker det. Om ledelse, klima, psykologi, fodbold, kommunikation. Om så mange ting.

Alene siden fodboldpausens indtog i marts har han lagt seks billeder af vidt forskellige bøger på Twitter – og en enkelt video af sin kæreste, der iklædt en finsk landsholdstrøje med ’Sparv’ på ryggen forsøger at fodjonglere med en toiletrulle, men taber den og knækker sammen af grin, før hun overhovedet kommer i gang.

»Det her er rystende. Kunne det være det dårligste forsøg hidtil«, kommenterede Tim Sparv om den #toiletpaperchallenge, som især turnerede blandt fodboldspillere på sociale medier i begyndelsen af coronakrisen.

This is appalling. Could this be the worst effort so far? #toiletpaperchallenge #stayhomechallenge pic.twitter.com/nR9aAu3pLa — Tim Sparv (@TimSparv) March 18, 2020

Det er alt sammen kærligt ment. Det kan ingen være i tvivl om, når de ser hans jævnlige opslag om Jitka Novackova, som kæresten hedder. Eller når de hører ham fortælle om hendes rolle i fodboldens coronapause, ja, i livet som sådan.

Normalt bor de ved Silkeborg og elsker at komme Vester Søbad, hvor nåletræer møder ferskvand, der glimter gyldent i solskin – som var det lille stykke af Finland i Danmark. Men i de seneste uger har de fået set »meget mere af Jylland, end vi plejer«.