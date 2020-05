Mulig matchfixing i Superligaen: Store beløb spillet på særlig hændelse i AaB-kamp har fået alarmklokkerne til at ringe

Det behøver ikke at handle om endelige resultater, men om alle hændelser, som det er muligt at vædde om hos spilselskaberne – det kunne være antallet af mål, advarsler, udvisninger, antal hjørnespark og første eller sidste målscorer.

Roskilde-sag knyttet til Slagelse

Oven i købet skulle pengene i Roskilde-sagen være spillet i samme snævre geografiske område, som da FC Vestsjælland var under mistanke for matchfixing. I 2014 lukkede Tipico for spil på en af Slagelse-klubbens kampe, da der var væddet mistænkelige beløb.

Siden kom det frem i en tysk retssag, at en gruppe mænd var anklaget for blandt andet at have manipuleret to superligakampe med FC Vestsjælland ved via en mellemmand i Slagelse at bestikke en eller flere unavngivne spillere til at påvirke udfaldene. Det skulle de kriminelle have tjent flere millioner kroner på. Det lykkedes imidlertid aldrig dansk politi at rejse en sag – ligesom det senere blev tilfældet i Roskilde-sagen.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi blev der foretaget »adskillige afhøringer af spillere og øvrige personer med tilknytning til FC Roskilde«. Også økonomien hos mistænkte spillere blev endevendt, men det kunne altså ikke bekræfte mistanken om matchfixing.

På den måde behøver efterforskninger ikke at føre til en dom – men der er grund til at være alarmeret over den AaB-relaterede sag, mener Chris Kronow Rasmussen:

»Umiddelbart er det en af de største sager, vi har set i Danmark«.