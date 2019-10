Tidslinje: Mere end fem måneder med mistanke om aftalt spil i FC Roskilde

Efter at træner Christian Lønstrup viste sine spillere i FC Roskilde et ark med overskriften ’matchfixing’, eksploderede en historie om aftalt spil, kriminelle bagmænd og store summer.

Lørdag 11. maj: Til en fest hører FC Roskildes træner, Christian Lønstrup, detaljerige beretninger om, hvordan flere af klubbens spillere skulle være involveret i matchfixing.

Søndag 12. maj: FC Roskilde taber 2-1 til Lyngby, der scorer to sene mål. Efter nederlaget siger Lønstrup for første gang til truppen, at nogen for ham at se ikke gør deres bedste for klubben.

Mandag 13. maj: Til et spillermøde præsenterer Lønstrup spillerne for et stort ark papir med ’Matchfixing’ som overskrift. Han lufter sin mistanke: at der i længere tid er spillet unaturligt store summer på klubbens kampe, at flere nuværende og tidligere spillere har tjent penge på at manipulere opgør. Han nægter at nævne navne og angive sin kilde.

En del spillere nægter at træne under Lønstrup. På et privat møde med klubejer Carsten Salomonsson sætter Lønstrup navn på fire spillere i truppen og en person, der skulle være bindeled til bagmændene. Han fortæller om tråde til det serbiske miljø i Danmark og spilkiosker i Tyskland.





Tirsdag 14. maj: B.T. afslører, at Lønstrup har beskyldt truppen for matchfixing. Efter et bestyrelsesmøde suspenderer klubledelsen træneren, da han har mistet spillernes tillid før sæsonens sidste to afgørende kampe.

Søndag 26. maj: Politiken afslører, at der har været mistænkelige spil på Roskilde-kampe i tyske kiosker, og at et spilleselskab har slået alarm – bl.a. et 4-1-nederlag til Næstved er i søgelyset. Samme kiosker har før indgået i en sag om matchfixing i FC Vestsjælland.

Onsdag 29. maj: Blandt andet efter en snak med Christian Lønstrup anmelder Danmarks Idrætsforbund sagen til Midt- og Vestsjællands Politi, der begynder at efterforske.

Torsdag 13. juni: Til TV 2 beretter Lønstrup, at han har stævnet FC Roskilde på grund af uenighed om hans afsked.

Torsdag 25. juli: Retten i Roskilde giver Midt- og Vestsjællands Politi lov til at få udleveret den mistænkte mellemmands bankforhold.

Mandag 2. september: Retten i Roskilde giver politiet lov til at få udleveret oplysninger om personlige bankforhold for tre spillere fra sidste sæsons trup. En af dem beskrives som mellemmandens »kontakt i den aktive spillertrup«.

Søndag 29. september: Til B.T. siger Lønstrup, at han er overbevist om, at den unavngivne kildes historie er rigtig – og at fusket har stået på i flere år.

Tirsdag 15. oktober: Ved Retten i Roskilde anmoder politiet om lov til at tage endnu et efterforskningsskridt. Mødet foregår for lukkede døre, men af retsbogen fremgår det, at det igen omhandler et pengeinstitut.

Lørdag 19. oktober: I B.T. fortæller den tidligere FC Roskilde-træner Carsten Broe, at DBU udspurgte ham om mulig matchfixing i klubben tilbage i 2011. Mistanken involverer en af de personer, der er central i den verserende sag.

Søndag 27. oktober: Klubejer Carsten Salomonsson siger til DR og Politiken, at sagen påvirker FC Roskilde hårdt, og at både han og flere spillere er blevet afhørt af politiet. Sagen er endnu ikke afsluttet.