Superligaens 28. runde: Hobro går i opløsning og får en røvfuld i Randers

Superliga 28. runde Tirsdag AC Horsens-Esbjerg 2-2 Randers-Hobro 4-0 Onsdag 18.00 M: AGF-FCN (TV3 Sport) 20.00 M: FCK-AaB (Canal 9) Torsdag 18.00 N2: OB-SøE (TV3 Max) 18.00 N2: Lyngby-Silkeborg (TV3 Sport) 20.00 M: FCM-Brøndby (3+) M: Mesterskab N1: Nedrykningsgruppe 1 N2: Nedrykningsgruppe 2 Stillingerne i de tre gupper

Randers FC-Hobro 4-0

1-0 Emil Riis Jakobsen (29) 2-0 Mathias Greve Petersen (33) 3-0 Emil Riis Jakobsen (66) 4-0 Marvin Egho (81)





Randers FC udnyttede modstandernes svagheder, da klubben tirsdag aften trak sig sejrrigt ud af lokalopgøret mod Hobro med en sikker hjemmesejr på 4-0 i 3F Superligaen.

Dermed er kronjyderne nu officielt sikret overlevelse, da der er 14 point ned til Hobro på tredjepladsen i nedrykningsspillets pulje 2 med fire kampe tilbage.

Randers-spillerne udnyttede pladsen bag et langsomt Hobro-forsvar, var kyniske i afslutningerne og tog dermed revanche for nederlaget for fire runder siden, hvor kronjyderne tabte 0-1.

Med sejren er Randers på førstepladsen nu to point foran Horsens, inden de klubber mødes indbyrdes i de kommende to runder af nedrykningsspillet.

Randers forsøgte i kampens begyndelse at komme til chancer ved indlæg fra kanterne, men den sidste skarphed manglede.

Efter knap en halv times spil lykkedes det kronjyderne at knække koden.

Lange bolde fra Randers-forsvarer Simon Piesinger i bagrummet bag Hobros tunge forsvarsspillere blev opskriften på sejr.

Efter en halv time blev en dybdebold taget ned af Randers-angriber Emil Riis, der med en fræk detalje bag om støttebenet satte en Hobro-forsvarer af og bankede bolden ind bag Jesper Rask i Hobro-målet.

Tre minutter senere blev det 2-0, da Randers-kant Mathias Greve blev sendt i dybden og sparkede bolden ind via målmandens fod.

Hobro havde svært ved at holde fast i bolden, hvilket betød, at Randers kunne fastholde trykket ned mod gæsternes mål.

Fem minutter inde i anden halvleg skulle fart igen vise sig afgørende, da Emil Riis blev nedlagt i feltet af Hobro-forsvarer Simon Jakobsen.

Dommeren gav Jakobsen det røde kort, men Randers-angriber Marvin Egho kunne ikke omsætte det efterfølgende straffespark til mål.

Efter 66 minutters spil kom Emil Riis igen på tavlen, da han i forbindelse med et hjørnespark headede 3-0-målet ind, og efter 81 minutter lukkede Egho festen til 4-0 efter en målmandsfejl.

Hobro er nu kun to point foran bundholdet Esbjerg, inden de to klubber mødes søndag.





Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Esbjerg-målmand Vito Mannone (tv.) og forsvarsspilleren Søren Reese havde mulighed for at stoppe Michael Lumbs afslutning, men havde forregnet sig

AC Horsens-Esbjerg 2-2

0-1 Dauda Mohammed (12) 1-1 Michael Lumb (38) 2-1 Ayo Simon Okosun (52) 2-2 Joni Kauko (81)





Esbjerg formåede ikke at følge op på fredagens 4-2-sejr i Superligaen over Randers i tirsdagskampen ude mod AC Horsens med endnu en sejr. En amatøragtig fejl satte Horsens i gang i en afvekslende dyst, der sluttede 2-2.

Vestjyderne var ellers på vinderkurs efter at den superhurtige Mohammed Dauda vristede sig fri og scorede. 1-1-udligningen kom, da Michael Lumb sparkede i mål, mens flere Esbjerg-spillere var holdt op med at agere – de mente, bolden forinden havde været udenfor kridtstregen og dommer Morten Krogh tilsyneladende ville fløjte af. Det gjorde han ikke.

Efter pausen var Michael Lumb oplægger til Ayo Simon Okosuns flotte 2-1-mål på hovedstød, inden Joni Kauko udlignede små 10 minutter før tid.

Esbjerg fik point, men presset er uændret på holdet og den nye træner Troels Bech. Esbjerg skal vinde de to kommende kampe mod Hobro for at have en realistisk chance for at sikre sig den 3. plads i nedrykningsgruppe B, som giver en playoffmulighed om en plads i Superligaen, hvor Horsens er i sikkerhed.

»Jeg kan jo regne ud, at når der kun er fire kampe tilbage, er der en virkelig stor omkostning ved ikke at vinde dem. Hvis man taber bare én, er det jo allerede ganske besværligt«, erkender Esbjerg-træner Troels Bech overfor Ritzau.

Ritzau