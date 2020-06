29. runde i Superligaen: AGF nedlægger guldfavoritterne i vildt målorgie

Politiken giver dig overblik over alle rundens kampe.

Superliga 29. runde Lørdag N1: AC Horsens-Randers FC 0-0 M: AaB-FC Nordsjælland 0-4 Søndag N2: Silkeborg-Sønderjyske 1-2 N1: Esbjerg-Hobro 1-3 M: Brøndby-FCK 1-1 FCM-AGF Mandag 19.00 N2: Lyngby-OB (TV 3 Sport) M: Mesterskabsspillet - stilling N1: Nedrykningsgruppe 1 -stilling N2: Nedrykningsgruppe 2 - stilling



FC Midtjylland - AGF 3-4

0-1 Jon Thorsteinsson (28), 1-1 Alexander Scholz (30), 2-1 Ronnie Schwartz (46), 3-1 Jakob Ankersen (selvmål 48), 3-2 Jon Thorsteinsson (77), 3-3 Jon Thorsteinsson (83), 3-4 Nicklas Helenius (90)

FC Midtjylland og AGF bragede søndag aften sammen i 3F Superligaen, og i en helt forrygende kamp vandt gæsterne med 4-3 efter en scoring af angriberen Nicklas Helenius i overtiden.

AGF forærede FCM to scoringer i starten af anden halvleg, men gæsternes islænding Jon Thorsteinsson var storspillende og lavede tre mål for gæsterne, inden Helenius sikrede sejren.

Resultatet betyder, at FCM nu har otte point ned til FCK på andenpladsen, mens AGF ligger nummer tre med ni point ned til FC Nordsjælland og Brøndby.

FCM spiller i næste runde guldduel ude mod FCK. Der resterer syv runder i mesterskabsspillet.

Kampen startede i et højt tempo og med god intensitet. Der blev gået til den i tacklingerne og diskuteret højlydt, og kampens første scoring var heller ikke uden kontrovers.

FCM-backen Paulinho slog sig i en duel i eget felt og blev liggende. Der blev ikke dømt frispark, så AGF spillede videre, og til sidst kunne Jon Thorsteinsson score på et fladt indlæg.

Føringen holdt dog ikke mere end et par minutter, så fik FCM hjørnespark, hvor bolden endte hos Alexander Scholz, som hamrede bolden i nettet med en flot helflugter.

AGF var tæt på at komme foran kort før pausen, men FCM-målmand Jesper Hansen diskede op med en fornem redning og sørgede for 1-1 ved pausen.

I stedet for en pauseføring kom AGF helt skidt ud til anden halvleg, hvor der for alvor blev delt gaver ud af AGF-backen Alexander Munksgaard og kantspilleren Jakob Ankersen.

Først lagde Alexander Munksgaard bolden tilbage til en fri Ronnie Schwartz, så FCM-angriberen nemt kunne score, inden Jakob Ankersen scorede selvmål efter et hjørnespark.

Efter chokstarten kom AGF fint med i kampen igen, og med et kvarter igen fik holdet reduceret ved Jon Thorsteinsson, som trak ind i banen og sparkede bolden i mål.

Mindre end ti minutter før tid kom udligningen også, da Jon Thorsteinsson slap fri i feltet og sendte bolden i kassen tæt under mål, og i kampens overtid var islændingen i oplæggerens rolle.

Her fandt han Nicklas Helenius uden for feltet, og AGF-angriberens afrettede skud snød FCM-målmand Jesper Hansen og gik i nettet.

Foto: Jens Dresling FCK's Mikkel Kaufmann og Brøndbys Andreas Maxsø i luftduel.

FCK's Mikkel Kaufmann og Brøndbys Andreas Maxsø i luftduel. Foto: Jens Dresling

Brøndby-FC København 1-1

0-1 Pep Biel (79), 1-1 Mikael Uhre (90)

FC Københavns spanske kantspiller Pep Biel lignede frem til 90. minut en matchvinder i derbyet mod Brøndby, da han med sin fornemme venstrebensafslutning små 10 minutter før tid scorede og samtidigt fik lagt en dæmper på de ca. 3.000 Brøndby-fans på stadion.

Men FCK’erne kom helt ned i kulkælderen, hvor det er svært at drømme sødt om mesterskabet. Det sluttede nemlig 1-1, da Andreas Bjellands tilbagelægning blev for kort og blev opsnappet af Mikael Uhre, som med udligningen igen fik fyret op under hjemmepublikummet, der havde været vidner til en klassisk og intens derbyfight.

Søndagens derby havde lidt af det hele.

Brøndby spillede bedst og havde de fleste og største chancer i første halvleg, og angriberen Simon Hedlund burde have scoret på et af de to forsøg, svenskeren havde.

Men begge gange stod landsmanden Karl-Johan Johnsson i vejen i FCK-buret.

Også midtbanespilleren Lasse Vigen Christensen og angriberen Samuel Mraz forsøgte sig for hjemmeholdet, men Johnsson var hele tiden på plads inde på stregen.

Bedste forsøg fra FCK kom fra backen Pierre Bengtsson, som holdt bolden godt nede, men ikke kunne overliste Brøndby-målmand Marvin Schwäbe.

Der var som vanligt masser af intensitet og hårde nærkampe i derbyet.

FCK-anfører Carlos Zeca stod for en af de hårdeste tacklinger efter 20 minutter. Grækeren kom glidende og tacklede igennem på både bold og mand, men han slap med en advarsel.

Det var hjemmeholdets tilskuere ikke tilfredse med, og de brokkede sig højlydt i samlet flok og krævede udvisning.

Eller rettere stod tilskuerne med to meters afstand og tre tommer sæder imellem sig på grund af coronapandemien og hidsede sig op. Lidt af et særsyn.

Brøndby var et af tre hjemmehold, der i 29. spillerunde er med i et forsøg med mere end 500 tilskuere. Der var søndag mødt omkring 3000 op på stadion.

Og det så ud til at forløbe fornuftigt uden synlige problemer. Hvis forsøgene går godt, kan det åbne op for flere tilskuere.

I anden halvleg var der chancer i begge ender, og begge hold ramte træværket.

Det var først, da Biel scorede et kvarter før tid, at der blev åbnet helt op for begge holds offensiv.

Den indskiftede Brøndby-spiller Jesper Lindstrøm kiksede blandt andet fælt på en kæmpe chance, og udligningen udeblev i første omgang.

Målhelten Uhre skød desuden på overliggeren for Brøndby kort inden sin scoring.

FCK-angriberen Michael Santos ramte stolpen, inden uruguayaneren udgik med en skade i en hæsblæsende afslutning på derbyet, der endte med pointdeling.





Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix Esbjergs anfører Rodolph Austin i knæ efter Hobros første scoring.

Esbjergs anfører Rodolph Austin i knæ efter Hobros første scoring. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Esbjerg-Hobro 1-3

1-0 Rafal Kurzawa (straffe 19), 1-1 Jacob Tjørnelund (50), 1-2 Mikkel Pedersen (65), 1-3 Louicius Don Deedson (90)

Esbjergs status som superligaklub hænger i en tynd tråd.

Søndag tabte vestjyderne for første gang under den nye træner Troels Bech, da rivalerne i nedrykningsgruppe 2 fra Hobro sejrede 3-1 i Esbjerg.

Holdene, der nu adskilles af 5 point i tabellen, mødes igen om et uge. Taber Esbjerg også det opgør, hedder det 1. division i den kommende sæson.

Tredjepladsen i gruppen kan se frem til playoff om at blive i landets bedste række mod nummer tre fra den anden nedrykningspulje.

Kampen startede forholdsvis lige, hvor ingen af holdene kunne komme frem til de store chancer i åbent spil.

Det blev også et straffespark, der skulle bringe Esbjerg i front efter 19 minutter, hvor kantspilleren Rafal Kurzawa med sin første Esbjerg-scoring sendte bolden ind uden chance for Jesper Rask i Hobro-målet.

Efter målet satte hjemmeholdet sig på spillet, og to minutter før pausen havde angriberen Yuri Yakovenko nær fordoblet føringen, men hans hovedstød prellede af på overliggeren.

Der nåede blot at gå fem minutter af anden halvleg, før Hobro svarede igen, da venstreback Jacob Tjørnelund med et knastørt hug med venstrebenet udlignede for gæsterne.

Lidt ud af ingenting kom gæsterne foran efter 65 minutter, da midtbanespilleren Mikkel Pedersen sendte en nedfaldsbold på kanten af feltet ind bag Vito Mannone i Esbjerg-målet.

Esbjerg lagde et massivt pres i jagten på udligningen, men i stedet lukkede Hobros Louicius Don Deedson i overtiden til slutresultat 3-1.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Silkeborgs Junior Brumado brokkede sig over, at dommeren ikke gav ham straffespark i denne situation.

Silkeborgs Junior Brumado brokkede sig over, at dommeren ikke gav ham straffespark i denne situation. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Silkeborg-Sønderjyske 1-2

1-0 Mads Emil Madsen (14), 1-1 Eggert Jonsson (74), 1-2 Anders K. Jacobsen (90).Udvisning: Kees Luijckx, Silkeborg (68)

Silkeborgs oprykkere må en tur ned i 1. division.

Det står klart efter søndagens kamp i nedrykningsspillets gruppe 1. Her var Silkeborg ellers på vinderkurs, men midt i 2. halvleg begyndte korthuset at vælte.