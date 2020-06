29. runde i Superligaen: Silkeborg begyndte godt, men sluttede rigtig, rigtig skidt – og rykker ned i 1. division

Politiken giver dig overblik over alle rundens kampe.

Superliga 29. runde Lørdag N1: AC Horsens-Randers FC 0-0 M: AaB-FC Nordsjælland 0-4 Søndag N2: Silkeborg-Sønderjyske 1-2 16.00 N1: Esbjerg-Hobro (Xee) 18.00 M: Brøndby-FCK (3+) 20.00 M: FCM-AGF (Canal 9) Mandag 19.00 N2: Lyngby-OB (TV 3 Sport) M: Mesterskabsspillet - stilling N1: Nedrykningsgruppe 1 -stilling N2: Nedrykningsgruppe 2 - stilling



Silkeborg-Sønderjyske 1-2

1-0 Mads Emil Madsen (14) 1-1 Eggert Jonsson (74) 1-2 Anders K. Jacobsen (90). Udvisning: Kees Luijckx, Silkeborg (68)

Silkeborgs oprykkere må en tur ned i 1. division.

Det står klart efter søndagens kamp i nedrykningsspillets gruppe 1. Her var Silkeborg ellers på vinderkurs, men midt i 2. halvleg begyndte korthuset at vælte.

Først fik Kees Luijckx sin an advarsel og blev udvist, så udlignede Sønderjyske på et rigtigt kludemål, mens et straffespark i sidste minut gav sønderjysk sejr på 2-1.

Med resultatet er der således 13 point op til netop Sønderjyske i nedrykningsspillets pulje 1, og med tre runder tilbage kan Silkeborg ikke komme væk fra sidstepladsen.

Sønderjyske rykkede med sejren forbi Lyngby og ligger før Lyngbys kamp mandag mod OB til overlevelse i Superligaen. De to hold har lige mange point, men Sønderjyske har den bedste målscore.

Efter en livlig start i søndagens kamp blev Silkeborgs anfører Mads Emil Madsen efter et kvarter spillet fri i feltet, og han kunne nemt sende bolden fladt i nettet til 1-0.

Fem minutter efter scoringen kom gæsternes angriber Anders K. Jacobsen til et par gode chancer i løbet af få minutter, men Silkeborg-målmand Rafael Romo reddede i begge tilfælde.

Efter en halv time følte Silkeborg sig snydt for et straffespark, da angriberen Junior Brumado faldt i feltet efter en duel med Sønderjyske-forsvarer Stefan Gartenmann, men dommerens fløjte forblev tavs.

Det livlige spil fortsatte efter pausen, hvor der var optræk til pæne muligheder i begge ender.

Silkeborgs Kees Luijckx blev 20 minutter efter pausen udvist for sit andet gule kort, og der gik ikke længe, før Sønderjyskes Eggert Jonsson fik skrabet bolden over stregen til 1-1.

Kort før tid sikrede Anders K. Jacobsen sejren med et mål på straffespark.

Silkeborg jagtede derfra en udligning, men forgæves trods et godt frisparksforsøg i sidste sekund.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix FC Nordsjælland-spillerne havde god grund til at juble i Aalborg.

AaB-FC Nordsjælland 0-4

0-1, 0-2 Mikkel Damsgaard (34, 37) 0-3, 0-4 Mohammed Kudus (51, 58)

Efter tre kampe på stribe uden sejr ramte FC Nordsjælland en superdag i Aalborg mod et håbløst AaB-mandskab, der resultatmæssigt leverede en historisk dårlig præstation.

FC Nordsjællands sejr på 4-0 er en tangering af nordjydernes største hjemmebanenederlag i Superligaen overhovedet. For 18 og 14 år siden vandt Randers FC og AB også i Aalborg med de knusende cifre.

De to 19-årige offensivspillere Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus stod hver for to mål mod nordjyderne. Dermed er den nordsjællandske bronzedrøm fortsat i live, mens AaB ligger klart sidst i top-6.

Opgørets start var præget af hurtigt pasningsspil og højt pres fra begge mandskaber. Men gæsterne satte sig hurtigt på spillet og dominerende med sikre afleveringer gennem de nordjyske kæder.

AaB formåede slet ikke at opretholde presset på FC Nordsjællands hurtige offensivspillere.

En halv time inde i første halvleg kom fløjspilleren Ibrahim Sadiq igennem i venstre side og lagde en tværaflevering ind i det lille felt. Herfra kunne Mikkel Damsgaard lægge bolden roligt ind i et tomt mål.

Få minutter senere var FC Nordsjælland-talentet igen i aktion. Midtstopperen Jores Okore clearede et indlæg i AaB-feltet. Herefter opsnappede Damsgaard bolden uden for feltet og scorede med et flot mål fra distancen.

Fem minutter efter pausen udbyggede 19-årige Mohammed Kudus til 3-0, da en tacklet bold endte i dybden.

Kort efter kom Kudus igen på måltavlen, da han selvstændigt spillede sig gennem en passiv AaB-kæde og udplacerede Andreas Hansen i målet.

Dermed har FC Nordsjælland seks point op til AGF på tredjepladsen i Superligaens mesterskabsspil. Aarhusianerne spiller søndag med FC Midtjylland.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Der var nærkontakt ved græsset mellem Randers FC's Mathias Greve (tv.) og Louka Prip fra Horsens.

AC Horsens-Randers FC 0-0





AC Horsens er ikke længere i fare for at rykke ned, efter at holdet lørdag spillede 0-0 på hjemmebane mod Randers i Superligaen.