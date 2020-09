Eksperternes dom: Krisen er så dyb, at FCK's simple spil ser kompliceret ud for tiden

Engang for ganske kort tid siden var FC København kendt for at være mester i at vinde kampe let. I at bruge så få kræfter som muligt, men alligevel køre sejre sikkert i land, når modstanden kom fra et mindre hold. Med et sikkert spilsystem, klare aftaler og individuel kvalitet dominerede københavnerne de fleste konkurrenter i Superligaen.

I 2020 har manager Ståle Solbakken imidlertid haft svært ved at få holdet til at fungere, så der nu er sivet en usikkerhed ind i det ellers så stabile fundament. Det mener Francis Dickoh, ekspertkommentator på DR og tidligere topspiller:

»Han er inde i en periode med holdet, hvor hans ret simple måde at spille fodbold på virker meget kompliceret for spillerne. Og så bliver det selvforstærkende, når det ikke lykkes«, siger Francis Dickoh: