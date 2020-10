Runden Rundt: Fik Superligaen lige den første spiller udvist for brug af homofobisk sprog?

Introduktionen af VAR har, som beskrevet her i avisen søndag, budt på både utilfredshed, ændringer af fejlkendelser og tekniske problemer. Om det var tekniske problemer, der gjorde, at det tog fire minutter at godkende Lyngbys offside-mistænkelige 1-1-udligning mod SønderjyskE, er uvist. Men det gik ikke hurtigt nok. Og AGF’s Patrick Mortensen kunne også have ønsket sig en hurtigere eksekvering, da han trippede for at sparke straffespark og bringe AGF foran i 1-1-kampen ude mod AaB.

VAR skulle dommer Jakob Kehlet til gengæld ikke bruge, da han udviste Lyngbys André Riel i 2-2-mødet med Sønderjyske. Angriberen sagde »grimme ting, der ikke hører til på en fodboldbane«, som Lyngby-træner Christian Nielsen forklarede til TV3Sport og dermed tog klart afstand til sin egen spillers opførsel.

Befriende snak fra Christian Nielsen efter André Riels vanvittigt galopperende mundtøj, der angiveligt havde anvendt homofobisk sprog over for en SønderjyskE-spiller. Kortslutningen udløste dansk professionel fodbolds formentlig første udvisning for homofobi.