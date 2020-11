Runden rundt: FCK-profiler angriber Solbakkens kritik med både fødder og mund

Der er forskel på jubel.

På et hold med masser af overskud eller en stor føring er der tit noget nonchalant over spillernes smil, der let glider over i et grin – som sidder de bare på ungdommens drengeværelse og morer sig over, hvad der er sket i den forgangne weekend. Men på et hold under pres er det anderledes indædt. Smilene har et skær af lettelse over sig, og de forvandler sig gerne til vilde råb, mens armene fægter i store gestikulationer, der uden et ord skriger til omverdenen:

»Kom nu! Hvad sagde I? Vi er tilbage«.