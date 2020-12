»Vi har set rigtig lovende ud«: FCK mistede atter point, men ligner en medaljetager under Jess Thorup

Det var et vidunderligt mål.

Først var der selve opspillet, det var nydeligt. Med vanligt flagrende lemmer, sjaskende hår i vinterregnen og sit karakteristiske blik for medspillerne sendte Rasmus Falk bolden i dybden til Mikkel Kaufmann, der havde taget et fint løb ned bag OB-forsvaret. Den unge FC København-angriber distancerede sig elegant fra en modstander, før han spillede bolden skråt bagud med kurs mod kanten af feltet. Nydeligt.

Og så var der selve målet denne søndag aften, det var det, der var så vidunderligt. På kanten af feltet stod Pep Biel klar til at modtage bolden – ja det var præcis det, han gjorde. Han stod. Ikke noget med at tage et tilløb, ikke noget med at tænke for meget over tingene. Han kiggede blot hurtigt op, han opfattede, at Oliver Christensen var et stykke fra stregen, og så kælede den spanske offensivspiller ellers bare bolden over OB-målmanden og i nettet via overligger såvel som stolpe til 1-0.