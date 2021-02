Pessimismen om Brøndby må da snart høre op

Twitter kan være et forfærdeligt sted. Det sociale medie huser hober af tastaturkrigere, der ord for ord råber deres uforbeholdne meninger ud gennem skærmen, mens de holder sig for øjne og ører for at være så resistente mod andres argumenter som muligt. På den måde kan der opstå debatter, der er ligeså håbløse, som de er endeløse.

Men Twitter kan også være et fantastisk sted. Det sociale medie huser hober af nysgerrige mennesker, der med vid og humor belyser forskellige emner fra nye vinkler, mens de gerne lytter respektfuldt til andres argumenter. På den måde kan der opstå debatter, der gør folk klogere eller i det mindste vækker latter.

I fodboldens univers rummer Twitter begge dele – selv på tværs af klubskel, rivaler og sportens version af indædt had kan der lige så vel være kærlige drillerier, som der kan være onde stikpiller. Uanset hvad giver det et interessant indblik i, hvordan danske fans af den ædle idræt fungerer.