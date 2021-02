Runden rundt: Wind løfter FCK, Faghir brillerer for Vejle og Hannesbo scorer igen for AaB. Det er talenternes sæson

Der var masser af ting, som kunne trække oplagte overskrifter i FC Københavns sejr på 2-0 over AC Horsens søndag eftermiddag i Jylland. Et lille udvalg:

Viktor Fischer scorede for første gang i 15 problemfyldte måneder, hvor han har kæmpet med fysikken og formen, men nu ser stjernen så småt ud til at nærme sig et fint niveau igen. Derfor skreg han da også sin glæde ud i eftermiddagens kolde vinterluft.

Lukas Lerager debuterede for FCK efter skiftet fra Genoa, da landsholdskandidaten trådte ind på midtbanen med 20 minutter igen for at hjælpe sejren i land.