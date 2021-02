15. runde i Superligaen: Da Randers tror, det ene point er sikkert, slår mestrene til i overtiden

Superligaen 15. runde Søndag FC Nordsjælland-OB 0-2 Sønderjyske-Vejle 0-1 Horsens-FCK 0-2 AGF-Lyngby 1-0 Brøndby-AaB 1-1 Mandag Randers-FCM 1-2

0-1 Luca Pfeiffer (69), 1-1 Al-Hadji Kamara (71), 1-2 Awer Mabil (90)

FC Midtjylland kom tilbage på sejrssporet i Superligaen, da holdet vandt 2-1 på udebane over Randers FC efter en scoring i kampens tillægstid.

Efter spillemæssigt overtag gennem størstedelen af kampen kom midtjyderne planmæssigt foran, da angriber Luca Pfeiffer bragte gæsterne foran midtvejs i anden halvleg.

Allerede et par minutter senere fik Randers dog udlignet, da hjemmeholdets sierraleonske angriber, Al-Hadji Kamara, udlignede til 1-1.

I tillægstiden dukkede FC Midtjyllands Awer Mabil dog op og sænkede Randers, da han scorede til 2-1, som blev slutresultatet.

FC Midtjylland satte sig tungt på spillet tidligt i kampen, hvor hjemmeholdet fra Randers ikke fik meget tid på bolden.

De sortklædte gæster fra Herning havde flere gode forsøg, hvor især den unge kantspiller Gustav Isaksen bød sig til og havde stor succes med både at sætte sig selv og sine holdkammerater i scene.

Dog manglede den sidste skarphed, og derfor gik Randers og FC Midtjylland til pause ved stillingen 0-0.

Efter pausen kom Randers bedre med, men som halvlegen skred frem, satte FC Midtjylland sig atter på kampen.

Det gav pote efter 69 minutter, hvor tyske Luca Pfeiffer dukkede op i feltet og prikkede midtjyderne foran 1-0 med sin første scoring i FCM-trøjen.

Den føring holdt dog ikke længe, og allerede to minutter senere bragte Randers’ topscorer, Al-Hadji Kamara, balance i regnskabet, da han pandede en udligning i mål.

Det så længe ud til, at kampen skulle slutte 1-1, men i kampens tillægstid scorede gæsternes Awer Mabil til 2-1 efter en bold i dybden, hvor han sikkert udplacerede Patrik Carlgren i Randers-målet.





Foto: Jens Dresling

Brøndby - AaB 1-1

0-1 Marcus Hannesbo (51), 1-1 Mikael Uhre (str. 72)

Med 1-1 hjemme mod AaB sikrede Brøndby sig endnu en runde som Superligaens førerhold, efter en kamp hvor der var plads til megen forbedring hos begge mandskaber.

AaB kom ellers fortjent foran efter 51 minutter, men så vågnede Brøndby og udlignede til 1-1, som gav et point til topholdet.

Brøndby og AaB fik et point hver efter en kamp, hvor begge mandskaber i lange perioder havde problemer i deres etablerede angrebsspil.

Hos Brøndby var der masser af fejl i opspillet, mens AaB i sine bedste perioder ikke fik brudt gennem Brøndbys stærke linjer, og derfor blev det sjældent farligt i begge ender.

Hos AaB var der i fraværet af anfører Lucas Andersen debut til nytilkomne Martin Samuelsen, og han skulle gøre en ganske fin figur. Brøndby havde midtbanespiller Anis Slimane med fra start, efter at han senest sad ude, men han fik blot 45 minutter på banen.

Kampens første halvleg var en særdeles rodet affære, hvor begge hold havde problemer med at skabe chancer.

Værterne begik en lang række fejl, som betød, at angrebene stoppede, før de blev farlige, mens AaB havde rigelig tid på bolden, uden nordjyderne formåede at få spillet sig igennem en solid Brøndby-defensiv.

Halvlegens eneste nævneværdige chance var en friløber til AaB-angriber Tim Prica, som dog sendte sit forsøg lige på Brøndby-målmand Marvin Schwäbe.

Derfor 0-0 ved pause, og den brugte Brøndby til at skifte to mand. Men alligevel var det AaB, som kom foran, da 18-årige Marcus Hannesbo nettede til 1-0 seks minutter inde i 2. halvleg.

Men så var det som om, at AaB overlod initiativet og trak sig en anelse længere tilbage. Det gav rum til Brøndby-profilen Jesper Lindstrøm, der bød sig til et par gange, og værterne begyndte at lykkes mere med sine offensive aktioner.

Overtaget gav afkast efter 72 minutter, hvor angriber Mikael Uhre sparkede bolden i kassen på et straffespark for hånd på bolden.

Samme Uhre havde kort før tid en stor chance for at score til 2-1, men han misbrugte i fri position.

Patrick Olsen i aktion for AGF i sejren over Lyngby.

Patrick Olsen i aktion for AGF i sejren over Lyngby. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF - Lyngby 1-0

1-0 Jon Thorsteinsson (50)

Efter en kneben 1-0-sejr på hjemmebane over Lyngby søndag holder AGF trit med de øvrige tophold i Superligaen.

Sejren blev sikret på et mål kort inde i anden halvleg af AGF’s islandske kantspiller, Jon Dagur Thorsteinsson, som udnyttede klumpspil i feltet efter et hjørnespark.

Det var hjemmeholdet, der sad på spillet i store dele af kampen og aarhusianerne formåede at holde de til dagen rødklædte gæster fra for alvor at blive farlige.

AGF kravler med sejren op på andenpladsen med 28 point for 15 kampe, hvilket er et point mere end FC Midtjylland, der dog møder Randers mandag.

Bundholdet Lyngby står stadig noteret for syv point på 11.-pladsen og har ni point op til FC Nordsjælland på 10.-pladsen.

Lyngby startede kampen med et lille overtag, men langsomt arbejdede AGF sig ind i kampen.

Selv om ingen af holdene kunne notere sig for de helt store chancer, var det hjemmeholdet, der ad flest omgange kom frem til muligheder.

Det blev dog aldrig for alvor farligt, og derfor sluttede første halvleg målløs.

Farligt blev det dog fire minutter inde i anden halvleg, hvor AGF efter klumpspil i feltet fik bragt sig foran 1-0.

Klumpspillet opstod efter et hjørnespark, og her var det islandske Thorsteinsson, der fik den sidste fod på bolden og prikkede den i nettaget.

Til slut bød Lyngby sig til og pressede på for en udligning, og det var kun en heroisk redning på målstregen af AGF’s Casper Højer Nielsen, der forhindrede gæsterne i at udligne og få et point med hjem.

Viktor Fischer, der her kæmper om bolden med Malte Kiilerich Hansen fra Horsens, scorede FCK's første mål.

Viktor Fischer, der her kæmper om bolden med Malte Kiilerich Hansen fra Horsens, scorede FCK's første mål. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Horsens - FC København 0-2

0-1 Viktor Fischer (5), 0-2 Jona Wind (23)

FC København hentede en vigtig 2-0-sejr i Horsens i bestræbelserne på at blande sig i guldkampen.

Københavnernes sejr blev grundlagt efter en stærk 1. halvleg, hvor de to FCK-angribere Viktor Fischer og Jonas Wind begge fik banket bolden i kassen.

Det var Fischers første superligamål siden december 2019.