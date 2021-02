17. runde i Superligaen: Brøndby forsvarer førstepladsen uden at imponere mod Vejle

Superligaen 17. runde Fredag AaB-FC Midtjylland 0-2 Søndag Randers-FC Nordsjælland 1-1 Horsens-OB 0-0 AGF-Sønderjyske 2-0 Brøndby-Vejle 2-1 Mandag 19.00 Lyngby-FC København





B røndby - Vejle 2-1

1-0 Mikael Uhre (15) 2-0 selvmål af Pierre Bengtsson (47) 2-1 Wahid Faghir (56)

Brøndby er ubesejret i seks superligakampe i træk, efter at Vejle søndag blev besejret med 2-1 på hjemmebane.

Begge hold forsøgte at stresse hinanden med et højt pres, hvilket til tider gav en rodet kamp med flere boldtab. Det udnyttede Brøndby bedst, da holdet bragte sig foran med 2-0.

Efterfølgende åbnede kampen sig med flere omstillinger, og Vejle fik blod på tanden med en reducering, men hjemmeholdet holdt stand og vandt.

Derfor ligger Brøndby nummer ét med 37 point, mens Vejle er på niendepladsen med 20 point.

To gange i løbet af de første 25 minutter afsluttede Brøndby-angriberen Jesper Lindstrøm fra kanten af feltet, men uden succes.

Lindstrøm stod til gengæld for oplægget, da angrebskollegaen Mikael Uhre sparkede Brøndby foran efter 15 minutters spil med en knaldhård afslutning i det korte hjørne fra højre side af feltet.

I det sidste kvarter af første halvleg fik Vejle-angriberen German Onugkha to gode muligheder, men han afsluttede henholdsvis over mål og lige på Brøndby-keeperen Marvin Schwäbe.

Anden halvleg var blot to minutter gammel, da et hårdt pres af Mikael Uhre fik Vejle-backen Pierre Bengtsson til at sende et fladt indlæg i eget mål.

I det 55. minut svarede Vejle igen, da en tværpasning fandt angriberen Wahid Faghir, som via en afretning reducerede til 1-2.

Efterfølgende havde Vejle flere gode afslutninger. Midterforsvareren Denis Kolinger kom tættest på, da han headede på overliggeren.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF - SønderjyskE 2-0

1-0 Patrick Mortensen (straffe 78) 2-0 Patrick Olsen (xx). Udvist: Stefan Gartenmann, SønderjyskE (78)

AGF hænger på i Superligaens top, da holdet søndag efter en god præstation vandt 2-0 over Sønderjyske på to mål, der faldt i kampens slutfase.

Aarhusianerne leverede forårets hidtil bedste præstation, da Sønderjyske i store dele af kampen kun hang på grundet uskarphed fra AGF’s offensive folk.

David Nielsens udvalgte kom nemlig til en del chancer, som især kom efter flere gode gennembrud over kanterne.

I sidste ende fik to mål på få minutter i anden halvleg skovlen under sønderjyderne, som dermed indkasserede det tredje nederlag i træk.

AGF fastholder med sejren tredjepladsen, hvor holdet nu har 32 point, mens Sønderjyske forbliver nummer seks med 24 point.

Det dominerende hjemmehold burde allerede have været foran ved pausen, men blandt andet en kæmpe afbrænder fra sydafrikanske Gift Links efter 12 minutter holdt Sønderjyske inde i kampen.

Her stod den vævre kantspiller nemlig helt fri tæt på mål, hvor han opsnappede en returbold.

Han sendte dog på det skammeligste bolden forbi et helt tomt Sønderjyske-mål.

Ti minutter inde i anden halvleg gjorde AGF’s Links næsten skaden fra første halvleg god igen, da han lidt tilfældigt sendte et indlæg på indersiden af stolpen.

Med et kvarter tilbage af kampen kom forløsningen så for AGF, da VAR opfangede en ulovlig forseelse i Sønderjyske-feltet.

Det resulterede i et straffespark til de hvidklædte, mens Sønderjyskes Stefan Gartenmann fik sit andet gule kort og blev udvist.

Straffesparket tog AGF-topscorer Patrick Mortensen sig af, og med et fladt spark scorede han sit første mål i 2021.

Kort efter cementerede midtbanemanden Patrick Olsen så AGF-sejren, da han med et hårdt, fladt vristspark gjorde det til resultatet 2-0 efter en aflevering skråt bagud fra Casper Højer Nielsen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix FC Nordsjælland fik sparket bolden væk i denne situation, hvor Marvin Egho var tæt på at score.

FC Nordsjælland fik sparket bolden væk i denne situation, hvor Marvin Egho var tæt på at score. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Randers FC - FC Nordsjælland 1-1

1-0 Tosin Kehinde (43) 1-1 Magnus Kofod Andersen (52)

Randers FC måtte søndag nøjes med 1-1 på hjemmebane mod formsvage FC Nordsjælland i Superligaen.

Midtbanespilleren Tosin Kehinde bragte Randers i front kort før pausen, og kort tid inde i anden halvleg lykkedes det FC Nordsjællands anfører, Magnus Kofod Andersen, at bringe balance i regnskabet.

Kampen var meget tæt, og begge hold forsøgte at gå efter de tre point med fremadrettet spil.

Det uafgjorte resultat ændrer ikke meget for de to mandskaber. Randers er fortsat solidt placeret i top-6 på femtepladsen, mens FC Nordsjælland på tiendepladsen forsøger at lægge afstand til de to bundhold.

FC Nordsjælland spillede friskt til i kampens start, og klubben fra Farum var klart mest på bolden. Det var imidlertid Randers, der skabte de største chancer.

Offensivspillerne Tosin Kehinde og Marvin Egho havde begge gode muligheder for at bringe Randers i front, og i det 43. minut lykkedes det for førstnævnte.

Midtbanekreatøren Mathias Greve sendte på fornem vis Kehinde i dybden, og efter et træk forbi målmanden kunne han sende bolden i tomt net.

Efter pausen jagtede Randers endnu et mål, og værterne var tæt på at fordoble måltotalen. Men sådan skulle det ikke gå.

FC Nordsjælland-anfører Magnus Kofod Andersen fik i det 52. minut bolden serveret i feltet og udplacerede Patrik Carlgren i Randers-målet.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AC Horsens - OB 0-0

Horsens hentede søndag sit første point i 2021, da Jens Berthel Askous tropper spillede 0-0 på hjemmebane mod OB i 3F Superligaens 17. runde.

Allerede tidligt i kampen blev der gået til stålet, hvor begge hold kom ud med fysisk udtryk.

Begge hold spillede meget på lange bolde, men hvor hjemmeholdet fra Horsens satsede på de fysiske dueller og nedfaldsboldene, ville OB gerne have det hurtige angrebes Mikkel Hyllegaard ud at løbe med hjemmeholdets forsvar.

Kampen var en chancefattig omgang, og som den skred frem, stod det klart, at det ikke ville blive en kamp med særligt mange mål.

Hvor OB taber vigtige point i jagten på top-6, må Horsens fortsat tage til takke med at være Superligaens bundprop med seks kampe tilbage af grundspillet.

Første halvleg vil næppe blive husket for et højt spændingsniveau, hvor holdene skiftevis havde et spilovertag uden det store afkast.

OB startede halvlegen bedst ud, og fynboerne sad tungt på spillet, hvor det var tydeligt, at holdet gerne ville have den hurtige skarpretter Mikkel Hyllegaard ud at løbe med Horsens’ tremandsforsvar.

Midtvejs i halvlegen tog Horsens langsomt teten, og hjemmeholdet kom frem til et par fine afslutninger.

Dog blev ingen chancerne for alvor farlige, og da de stribede gæster heller ikke fik skabt noget stort i den anden ende af banen, sluttede første halvleg uden scoringer.

Anden halvleg fortsatte i første halvlegs ånd, og selv om OB ad et par omgange havde et par gode forsøg, skød udeholdet fortsat med løst krudt.