18. runde i Superligaen: Ét mål i topslaget, en prekær VAR-dom, et OB-comeback og to AaB-udligninger

FC Midtjylland - Brøndby 1-0

1-0 Gustav Isaksen (65). Udvisning: Paulinho, FCM (90)

FC Midtjylland tog søndag Superligaens førsteplads fra Brøndby, efter at midtjyderne vandt holdenes indbyrdes topkamp med 1-0 på hjemmebane i 18. spillerunde.

Sejren betyder, at FCM spiller sig op på 39 point, hvilket er to mere end Brøndby, som nu må tage til takke med andenpladsen.

Midtjyderne lægger med den smalle sejr også afstand til de to øvrige tophold, AGF og FCK, som har henholdsvis 33 og 31 point, efter at de tidligere søndag spillede 3-3 i et hæsblæsende drama i Parken.

Det var det bare 19-årige stortalent Gustav Isaksen, som afgjorde den jævnbyrdige topkamp i det 65. minut, da han med sin første superligascoring nogensinde blev matchvinder.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix FC Midtjyllands Gustav Isakson blev matchvinder.

FC Midtjyllands Gustav Isakson blev matchvinder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det var et forventeligt kampbillede, som viste sig i første halvleg, hvor hjemmeholdet var mest på bolden, mens gæsterne lurede på hurtige omstillinger.

Brøndby var farligst, og efter 34 minutter kastede en af omstillingerne næsten et mål af sig, da angriber Mikael Uhre blev spillet fri foran mål.

Desværre for udeholdet diskede FCM-målmand Jesper Hansen op med en flot fodparade, og det blev derfor ved 0-0 til pausen.

Fem minutter efter pausen var det så Uhres angrebsmakker Simon Hedlund, der missede chancen for at score, da han sparkede forbi et helt frit mål.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Lige knap halvvejs i anden halvleg bragte indskifteren Isaksen så FCM foran i en situation, hvor Brøndbys tyske keeper Marvin Schwäbe ikke så for godt ud.

Han halvklarede et fladt spark, men bolden røg ud til en fri Isaksen, og den 19-årige sparkede dermed let midtjyderne på 1-0.

Brøndby fik etableret et fint pres på de forsvarende mestre til sidst, men fandt aldrig udligningen, selv om FCM’s Paulinho blev udvist med sit andet gule kort i overtiden.

Superligaen 18. runde Fredag Vejle-Horsens 0-0 Søndag OB-Randers 2-1 FC Nordsjælland-AaB 2-2 FC København-AGF 3-3 FC Midtjylland-Brøndby 1-0 Mandag 19.00 SønderjyskE-Lyngby (TV3 Sport) Stillingen

FC København - AGF 3-3

1-0 Jonas Wind (15) 1-1, 1-2 Patrick Mortensen (21, 27) 1-3 Patrick Olsen (29) 2-3 Mohammed Daramy (55) 3-3 Jonas Wind (90)

I en hæsblæsende, yderst seværdig og dramatisk topkamp spillede FC København og AGF søndag 3-3 i Parken.

AGF så længe ud til at tage alle tre point, men dybt inde i kampens tillægstid fik FCK på dramatisk vis tilkendt et straffespark, efter at dommeren ellers havde fløjtet kampen af.

Det scorede Jonas Wind på, og så endte det med en pointdeling, der betyder, at AGF fortsat er på tredjepladsen i Superligaen med to point ned til FCK.

Foto: Jens Dresling

AGF leverede en helstøbt og overbevisende første halvleg præget af intensitet, energi og afklarethed, hvilket sikrede gæsterne en 3-1-føring ved pausen.

FCK fik bedre gang i kombinationerne efter pausen og dominerede, men comebacket blev altså først fuldendt til allersidst.

AGF kom flyvende ud af starthullerne og ramte stolpen allerede efter 40 sekunder.

Gæsterne skruede tempoet i vejret med hurtig boldomgang og et højt pres, som FCK havde svært ved at spille sig ud af, men i det 15. minut slap værterne igennem, og så scorede topscorer Jonas Wind til 1-0.

Målet fik dog ingenlunde AGF til at miste pusten.

Tværtimod bragte Patrick Mortensen balance i regnskabet efter 21 minutter, hvor han dirigerede læderet i nettet efter et hjørnespark, og AGF-topscoreren var på pletten igen seks minutter senere.

Foto: Jens Dresling

Her kastede Mortensen sig frem og prikkede en returbold i mål til 2-1. Og bare to minutter senere gik det helt galt for FCK.

AGF fangede hjemmeholdet i ubalance med et hurtigt indkast, og midtbanespilleren Patrick Olsen øgede til 3-1 med et glimrende langskud.

FCK fik bedre gang i kombinationsspillet, og allerede i det 56. minut reducerede Mohamed Daramy efter et hjørnespark.

Hjemmeholdet dominerede med bolden og skabte flere store chancer, men først i det tiende tillægsminut kunne Jonas Wind udligne til 3-3 på det straffespark, som FCK fik tilkendt ved hjælp af VAR, fordi en AGF’er havde hånd på bolden i feltet.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Emmanuel Sabbi satte OB i gang med sin udligning.

Emmanuel Sabbi satte OB i gang med sin udligning. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB - Randers FC 2-1

0-1 Alhaji Kamara (23) 1-1 Emmanuel Sabbi (45) 2-1 Mart Lieder (58)

Det var en direkte duel om top-6-drømmene i Odense, da OB slog Randers FC med 2-1 i Superligaen.

Kampens betydning var ikke til at tage fejl af, og den bød på mange hårde fysiske dueller og spilstop, selv om begge mandskaber prøvede at spille fodbold i højt tempo.

Randers-topscorer Alhaji Kamara bragte Randers foran i midten af første halvleg efter et stort målmandsdrop fra Oliver Christensen i OB-målet, men Emmanuel Sabbi og Mark Lieder sørgede for de tre point til OB.

OB har med sejren 24 point og samme pointantal som Sønderjyske på sjettepladsen. Randers indtager fortsat femtepladsen med 27 point.

Første halvleg startede som lyn og torden med en afslutning af Randers’ Mathias Greve efter blot to minutter, og begge mandskaber satte tempoet højt.

OB satte sig ellers hurtigt på banens begivenheder, hvor første store mulighed kom efter 18 minutter.

OB-angriberen Issam Jebali kanonerede bolden på overliggeren, hvorefter Mark Lieder sendte bolden i mål, men scoringen blev annulleret efter et VAR-tjek.

Randers lagde et hårdt pres på OB, og det gav pote efter 23 minutters spil.

Oliver Christensen i OB-målet tæmmede på skammeligste vis bolden ud i fremstormende Kamara, der nemt kunne sparke sit syvende superligamål i kassen.

OB fik udlignet i halvlegens tillægstid, hvor Oliver Lund kom højest på et frispark, som endte hos Emmanuel Sabbi, der hårdt sendte udligningen i mål.

OB kom foran et kvarter inde i anden halvleg, da Mark Lieder resolut sparkede OB i front efter fine kombinationer fra odenseanerne.

De dramatiske takter fortsatte i kampens overtid, da Randers appellerede for straffespark, men dommer Jonas Hansens fløjte forblev tavs.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix AaB's Tim Prica scorede til 1-1 i Farum.

AaB's Tim Prica scorede til 1-1 i Farum. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland - AaB 2-2

1-0 Tochi Chukwuani (5) 1-1 Tim Prica (22) 2-1 Maxwell Woledzi (67) 2-2 Iver Fossum (straffe 77)

FC Nordsjælland og AaB spillede søndag 2-2 i Farum i en underholdende superligakamp.

Spillet bølgede frem og tilbage, hvor det var tydeligt, at begge mandskaber havde brug for en sejr for at holde liv i håbet om top-6.

Det udmøntede sig i meget direkte spil og masser af chancer, hvor offensiven viste sig skarpere end defensiven for begge holds vedkommende.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCN fortsat er nummer ti, mens AaB avancerer til ottendepladsen i Superligaen.

Der var blot spillet tre minutter, da en smart hjørnesparkskombination gav AaB-midtbanespilleren Malthe Højholt en kæmpe chance, som han misbrugte.

Det blev straffet minuttet efter, da FCN-midtbanespilleren Tochi Chukwuani var først på en ripost, som han sparkede i nettet til 1-0 efter godt forarbejde af FCN-angriberen Kamaldeen Sulemana.

I det 22. minut bragte AaB balance i regnskabet, da angriberen Tim Prica bankede bolden i mål via overliggeren fra en afslutning i venstre side af feltet.

Anden halvleg fortsatte med masser af chancer i begge ender.

En af dem udnyttede FCN-midterforsvareren Maxwell Woledzi, da han scorede til 2-1 med et hovedstød efter et hjørnespark i det 67. minut.

AaB svarede dog godt igen, da kantspilleren Kasper Kusk først headede på stolpen, inden angriberen Rufo fik annulleret en scoring for offside.

Nordjyderne fik også udlignet, da midtbanespilleren Iver Fossum udnyttede et straffespark i det 76. minut.

Derfor sluttede den chancerige kamp uden vinder med resultatet 2-2.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Vejle - Horsens 0-0

Vejle og AC Horsens holdt hinanden fra scoringer, da de to lokalrivaler fredag spillede 0-0 i Superligaen.

Effektiviteten hos gæsterne fra Horsens var mangelfuld, og cheftræner Jens Berthel Askous nedrykningstruede mandskab har ikke scoret en eneste mål i fem kampe i 2021.

Vejle formåede ikke udnytte et spilovertag til at skabe særlig meget før til sidst, hvor hjemmeholdets Kevin Yamga ramte stolpen.

Et dårligt græstæppe indbød ikke til spil langs græsset, og derfor blev der spillet direkte og duelfodbold gennem hele opgøret, men kvaliteten omkring felterne var ikke tilstrækkelig.

Vejle missede dermed en mulighed for virkelig at nærme sig top-6. Klubben er nummer otte med 21 point – tre point fra Sønderjyske på 6. pladsen.

AC Horsens rykker akkurat væk fra sidstepladsen og er nu nummer 11 med otte point efter 18 spillerunder.

Generelt varmede spillerne ikke bolden, men alligevel blev Vejles iranske midtbanespiller Saeid Ezatolahi et par gange lidt for sløset i sin boldomgang. Det kastede kontramuligheder af sig, men ofte løb det ud i sandet for Horsens.

Det høje tempo pressede spillerne til mange fejl, og som første halvleg skred frem, blev der sparket flere og flere bolde ud over sidelinjen eller til en modstander.

Mens AC Horsens i perioder var bedst før pausen, var det Vejle, der satte sig fuldstændig på kampen i anden halvleg.

Et hårdt genpres og langt flere præcise afleveringer pressede Horsens langt ned på egen banehalvdel. Det medførte dog ikke de helt store chancer, for udeholdets defensiv med fem spillere forsvarede Matej Delacs mål strålende.

I stedet var Horsens-angriber Lirim Qamili særdeles tæt på at score, men hovedstødet røg akkurat over mål 12 minutter før tid.

I overtiden var indskiftede Kevin Yamga tæt på at blive matchvinder for Vejle, men stolpen reddede Horsens.