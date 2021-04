24. runde i Superligaen: Livsvigtig Lyngby-sejr fordufter fem minutter inde i dommerens tillægstid

Superligaen 24. runde Fredag OB-Vejle 0-1 Søndag Randers FC-FC Nordsjælland 3-4 Sønderjyske-AC Horsens 2-3 Brøndby-FC København 1-3 AGF-FC Midtjylland 1-4 Mandag Lyngby-AaB 2-2





Lyngby - AaB 2-2

0-1 Mathias Ross (55), 1-1 Magnus Warming (63), 2-1 Emil Nielsen (66), 2-2 Iver Fossum (90+5)

Norske Iver Fossum blev mandag aften helten for AaB, da han i de døende sekunder sikrede 2-2 ude mod Lyngby på et fremragende frisparksmål.

Lyngby var ellers bedst i størstedelen af superligakampen, men det sene mål spolerede en hjemmesejr og gjorde, at klubbens overlevelseshåb led endnu et lille knæk.

Seks point er nu, hvad Lyngby har op til den rigtige side af nedrykningsstregen med otte kampe igen.

Et veloplagt Lyngby-hold havde overhånden i størstedelen af den tempofyldte kamp takket være et godt presspil, stor fysik og hurtig boldomgang, og det var kun på grund af en storspillende Jacob Rinne i AaB-målet, at det ikke blev til flere mål.

AaB havde igen problemer med særligt det offensive spil, men Iver Fossums flotte mål gav den pointdeling, der betyder, at AaB holder fast i førstepladsen i nedrykningsspillet og nu har tre points forspring til OB.

Lyngby kom aggressivt ud med et højt pres fra start, men stille og roligt fik AaB spillet sig ind i opgøret og flyttede sig længere frem på banen.

Det åbnede for omstillinger til Lyngby, som værterne skabte et hav af chancer på, men AaB-keeper Jacob Rinne brillerede.

Begge hold ramte træværket i en seværdig første halvleg, der trods en lang række fine muligheder ikke bød på scoringer.

Det høje tempo fortsatte efter pausen, hvor AaB blot skulle bruge ti minutter på at komme foran, da forsvarsspilleren Mathias Ross stangede et hjørnespark i nettet.

AaB’s mål tvang Lyngby endnu længere frem, og hjemmeholdet fik allerede udlignet i det 63. minut efter en flot sparkefinte af den indskiftede hurtigløber Magnus Warming.

Lyngby ville mere og fik mere blot tre minutter senere, hvor offensivspilleren Emil Nielsen prikkede værterne på 2-1.

AaB kastede alt frem til sidst, og det gav altså pote, da Iver Fossum fra kanten af feltet krøllede bolden helt op i krogen til slutresultatet 2-2.

Foto: Claus Bonnerup/Claus Bonnerup

AGF - FC Midtjylland 1-4

0-1 Frank Onyeka (16) 0-2 Alexander Scholtz (straffe 53) 1-2 Patrick Mortensen (61) 1-3 Mikael Andersson (84) 1-4 Evander Ferreira (89)

FC Midtjylland sendte søndag AGF til tælling med 1-4, og midtjyderne hentede dermed en vital sejr i toppen af Superligaens mesterskabsspil.

FCM dominerede i store dele af kampen, og derfor var det fuldt fortjent, at holdet med sejren kunne øge forspringet til Brøndby.

Forspringet er nu på fire point, efter at Brøndby tidligere søndag tabte 1-3 til FC København.

Sejren var FCM’s fjerde i træk, og med 49 point for 24 kampe virker holdet for alvor til have trykket mesterskabsspeederen i bund.

AGF derimod er gået i stå efter fire kampe uden sejr, og holdet er på fjerdepladsen ni point efter FCM.

Det var ellers det afbudsramte AGF-hold, som var tæt på at komme foran efter bare fem minutter, da midtbanemanden Patrick Olsen klaskede et hårdt spark på den ene stolpe.

FCM satte sig dog på kampen herefter, og i det 16. minut kom føringsmålet.

Det scorede nigerianske Frank Onyeka med et hårdt spark, da han stod klar på en nedfaldsbold i feltet efter et hjørnespark.

Midtjyderne fortsatte dominansen herefter, og med lidt mere skarphed havde ulvene allerede fordoblet føringen før pausen.

Bare syv minutter inde i anden halvleg kom FCM’s 2-0 mål dog.

Efter et VAR-tjek for hånd på bolden i AGF-feltet, blev de forsvarende mestre nemlig tildelt et straffespark, som forsvarsspilleren Alexander Scholz sikkert scorede på.

Med en halv time tilbage fik AGF-topscorer Patrick Mortensen så spændingen tilbage i opgøret, da han udnyttede en frisparksretur fra FCM-målmand Jonas Lössl og gjorde det til 1-2.

AGF jagtede herefter udligningen, men det viste sig forgæves, da FCM’s islandske offensivspiller Mikael Anderson efter 84 minutter gjorde det til 3-1.

I overtiden lukkede FCM’s brasilianske Evander så ballet, da han dukkede op i feltet og fuldendte afklapsningen med sin scoring til 4-1.

Foto: Jens Dresling

Brøndby - FC København 1-3

0-1 Kamil Wilczek (36) 1-1 Mikael Uhre (69) 1-2 Mohamed Daramy (90) 1-3 Kamil Wilczek (90+3)

FC København vandt søndag 3-1 på Brøndby Stadion efter en højdramatisk afslutning, hvor Kamil Wilczek blandt andet brændte et straffespark i overtiden, som indskifteren Mohamed Daramy fulgte op på og sparkede FCK foran 2-1.

Wilczek øgede til allersidst til resultatet med sit andet mål i sejren, der sender FCK på tredjepladsen i Superligaen inden AGF’s kamp senere søndag. Fire point adskiller nu Brøndby og FCK på anden- og tredjepladsen.

De første 45 minutter var ikke nogen god reklame for fodbolden, da holdene gik forsigtigt til værks i en kamp, hvor der var flere tekniske fejl og hårde dueller, end der var flotte afleveringer og store chancer.

Brøndby havde bolden mest, men uden at skabe noget som helst mod et disciplineret FCK-hold, der var farligst på et par kontraangreb. Helt store muligheder blev det dog ikke til før det 37. minut.

Rasmus Falk havde lige brændt en kæmpe chance, inden Kamil Wilczek satte tåen på et fladt indlæg. Polakkens afslutning trillede i kassen, og så var FCK på 1-0.

Værterne noterede sig efterfølgende for sit første og andet skud i kampen, men det blev ikke til mere end det før pausen.

Brøndby kom ud til anden halvleg og fortsatte med at begå uhørt mange tekniske fejl, mens profilen Jesper Lindstrøm fortsat var ganske anonym.

FCK-spillerne havde kampen, hvor de ønskede det, men så begyndte Brøndby at lykkes, og de formåede at komme over kanterne.

Netop sådan udlignede værterne efter en god kombination i siden. Et indlæg havnede hos superligatopscorer Mikael Uhre, der sikkert headede udligningen i mål.

Kort før tid fik FCK et straffespark for hånd på bolden. Kamil Wilczek sparkede, men brændte efter en god redning af Marvin Schwäbe.

FCK’s Mohamed Daramy kom dog først på returen, og så kunne han sparke bolden i kassen, da han gjorde det til 2-1.

Wilczek formåede dog at komme på tavlen igen, da han til allersidst øgede til resultatet 3-1.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers FC - FC Nordsjælland 3-4

0-1 Victor Jensen (9) 0-2 Kamal-Deen Sulemana (29) 1-2 Marvin Egho (32) 1-3 Kamal-Deen Sulemana (42) 2-3 Vito Hammershøj-Mistrati (54) 2-4 Victor Jensen (71) 3-4 Vito Hammershøj-Mistrati (87)

FC Nordsjælland var bedre end Randers FC til at udnytte sine chancer, og derfor vandt det unge mandskab med 4-3 i Randers i mesterskabsspillets anden runde.

Sejren forlænger en imponerende stime for FCN. Klubben er således ubesejret i de ni seneste kampe og har sågar trukket sig sejrrigt ud af de seneste fire.