Superligaens to største stjerner skinner ikke i øjeblikket

Efter to knap så mindeværdige superligasæsoner leverer den nuværende stort i underholdningsværdi. Der er spænding i guldkampen mellem FC Midtjylland og Brøndby. Den nye struktur viste sin styrke, da Randers, FC Nordsjælland, AaB og SønderjyskE kæmpede indtil sidste spilledag i grundspillet om at booke de to sidste billetter til mesterskabsspillet.

Og der er fortsat spænding i bunden om, hvorvidt Lyngby formår at lave en nyfortolkning af Randers’ redningsmission fra år tilbage.

Med andre ord har vi følgere af landets bedste række fået mere, end vi med rette kunne forvente. Der mangler bare, at kampene atter bliver afviklet på stadioner fyldt med tilskuere.

Men på ét punkt har Superligaen overrasket negativt. Fodbold er allerbedst, når de største stjerner leverer noget ekstraordinært. Det, der får os op fra stolene og til at huske kampe, præstationer eller et enkelt øjeblik om ti år. Men aktuelt er en lang række af Superligaens største stjerner i færd med at spille en sæson, hvor de hverken lever op til egne eller omverdens forventninger. Ja, i enkelte tilfælde er tingene endda gået så meget i den forkerte retning, at man med rette kan spekulere over, om de kan lyse op igen.

Netop nu er Pione Sisto og Mathias ’Zanka’ Jørgensen de to mest bemærkelsesværdige historier. De er Superligaens to største navne, som i 2018 begge var på banen, da Danmark spillede VM-ottendedelsfinale mod Kroatien.