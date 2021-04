26. runde i superligaen: Brøndby vinder klart og sætter de andre tophold under pres

Superligaen 26. runde Onsdag Lyngby-SønderjyskE 0-1 AaB-OB 3-2 FC Nordsj.-Brøndby 0-3 Torsdag 17.45 AGF-Randers (3+) 18.00 Vejle-Horsens (TV3 Sport) 20.15 FC Midtjylland-FC København (3+)

FC Nordsjælland - Brøndby 0-3

0-1 Mikael Uhre (21), 0-2 Andrija Pavlovic (86), 0-3 Lasse Vigen Christensen (89)

Med en stærk 3-0-sejr over FC Nordsjælland i Farum er Brøndby nu blot et enkelt point fra Superligaens førsteplads, FC Midtjylland, som torsdag møder FC København i 26. spillerunde.

Sejren var Brøndbys første i mesterskabsslutspillet, mens FCN tabte for første gang efter ti kampe i træk uden nederlag og er nummer fem efter 26 kampe.

Brøndby kom foran 1-0 og var klart bedst i første halvleg, mens FCN uden held pressede på for en udligning i anden halvleg. Brøndby fik til sidst lukket opgøret ved de to indskiftere Andrija Pavlovic og Lasse Vigen.

Efter en livlig og åben indledning fik Brøndby gennem en stærk organisation særdeles godt styr på FCN, hvis største profil, Kamaldeen Sulemana, ofte blev omringet af flere Brøndby-forsvarere.

Brøndby fik tilmed sat et par gode angreb sammen og efter 20 minutter kom gæsterne så foran efter en sær episode, hvor FCN-spillerne troede, at bolden var ude.

I stedet kunne Brøndbys velspillende Anis Slimane sende en bold ind foran mål, hvor superligatopscorer Mikael Uhre med en hælafslutning kunne sætte sit 15. sæsonmål i rusen til 1-0.

Efter en fin periode frem mod pausen noterede FCN sig for sit første skud ved Magnus Kofod Andersen, og kort efter pausen skulle han have bragt ligevægt i tingene efter en stor mulighed.

Brøndby stillede sig længere ned og lurede i højere grad på kontrastød, og det lave udgangspunkt blev farligt.

FCN fik endelig trykket Brøndby ned mod eget mål, og mens meget af spillet foregik på FCN’s halvdel i første halvleg, så var det på Brøndbys, at det skete i anden halvleg.

BIF kom dog til en række kontrachancer, da FCN åbnede bagtil, men Niels Frederiksens tropper formåede længe ikke at lukke kampen.

FCN var i slutningen blandt andet tæt på ved Simon Adingra, men hans forsøg gik over mål.

Kort efter kunne Brøndby så i stedet score to forløsende og afgørende mål, da de to indskiftere Andrija Pavlovic og Lasse Vigen øgede til 2-0 og 3-0.

Foto: Jens Dresling Marc Dal Hende (tv.) blev matchvinder med sin scoring efter godt et kvarter i 1. halvleg. Her jubler han med Pierre Kanstrup og Rilwan Hassan.

Marc Dal Hende (tv.) blev matchvinder med sin scoring efter godt et kvarter i 1. halvleg. Her jubler han med Pierre Kanstrup og Rilwan Hassan. Foto: Jens Dresling

Lyngby - Sønderjyske 0-1

0-1 Marc Dal Hende (16)

Foran 2.271 tilskuere vandt Sønderjyske med 1-0 over Lyngby, som trods en halvleg i undertal var tæt på point.

Med en mand i overtal i hele anden halvleg tog Sønderjyske onsdag en noget heldig sejr i 3F Superligaen, da holdet slog Lyngby med 1-0.

Trods midtbanespilleren Marcel Rømers udvisning i slutningen af første halvleg var det nemlig Lyngby, som var bedst spillende i kampen og også kom frem til flest chancer.

Marc Dal Hende fik på en af Sønderjyskes eneste chancer i kampen afgjort sagerne til gæsternes fordel.

Kampen var den første i år med tilskuere på stadion, da der var 2271 tilskuere på plads, og med de tre point har Sønderjyske nu syv point ned til netop Lyngby under nedrykningsstregen.

Efter et kvarters spil var det gæsterne, som kom i spidsen, da venstrebacken Marc Dal Hende hamrede bolden fladt i kassen med et flot spark fra kanten af feltet.

Lyngby pressede efter målet på for en udligning, og efter en halv time kom midtbanespilleren Victor Torp tæt på med et frispark på stolpen.

Kort før pausen var der dramatik, da Lyngbys midtbanespiller Marcel Rømer efter dommerens VAR-gennemgang blev præsenteret for et rødt kort for at fratage en oplagt scoringsmulighed.

Trods en mand i undertal var det efter pausen fortsat Lyngby, som sad på det meste, uden holdet fik etableret det helt store pres mod et påpasseligt sønderjyskemandskab.

De to unge lyngbyspillere Magnus Warming og Emil Kornvig havde begge et par nærgående forsøg, som sneg sig forbi mål.

Sønderjyske sled den første sejr i fem superligakampe hjem og har dermed fået luft i bunden af tabellen.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB - OB 3-2

1-0 Tom van Weert (8), 2-0 Alexander Juel Andersen (selvmål, 55), 2-1 Ayo Simon Okosun (66), 3-1 Tim Prica (87), 3-2 Alexander Juel Andersen (90+2)

AaB vandt onsdag årets første superligakamp med tilskuere på lægterne i Aalborg, da OB tabte 2-3.