26. runde i superligaen: Mestre uddeler øretæver til FCK og styrer mod et titelforsvar

Superligaen 26. runde Onsdag Lyngby-SønderjyskE 0-1 AaB-OB 3-2 FC Nordsj.-Brøndby 0-3 Torsdag 17.45 AGF-Randers 2-0 18.00 Vejle-Horsens 3-0 20.15 FC Midtjylland-FC København 4-1 Stillingen





1-0 Junior Brumado (25), 2-0 Anders Dreyer (49), 3-0 Pione Sisto (56), 3-1 Mustapha Bundu (71), 4-1 Lasse Vibe (81)

Superligaens førerhold, FC Midtjylland, gav torsdag 4.450 tilbagevendte fans en opvisning på MCH Arena, da holdet scorede to kanonmål og bankede FC København med 4-1 i mesterskabsspillet.

FCM var foran med 1-0 efter en intens første halvleg, inden først Anders Dreyer og Pione Sisto scorede to af sæsonens flotteste mål.

De to mål kronede en flot FCM-indsats, hvor værterne var FCK overlegne på de fleste parametre.

Midtjyderne er med sejren på 53 point, hvilket er fire mere end Brøndby på andenpladsen.

FCK røg ned på fjerdepladsen, efter AGF tidligere på torsdagen spillede sig op på samme pointantal som københavnerne efter en 2-0-sejr over Randers FC. AGF har en bedre målscore end FCK.

Det var fra kampens begyndelse ganske tydeligt, at der var vigtige point i spil i topkampen.

Opgøret bar præg af høj intensitet fra lægterne, og det gav en til tider nærmest ond stemning på banen med mange nærkampe og gule kort.

I det 25. minut blev nærkampene dog afløst af første halvlegs eneste scoring.

Den stod FCM-brasilianeren Junior Brumado for, da han køligt afsluttede en friløber fra midten og sendte FCM-fansene i ekstase med 1-0-målet.

Bare tre minutter inde i anden halvleg brød jublen atter ud blandt de tilbagevendte fans, da Dreyer fra 20 meter kanonerede bolden i målhjørnet via den ene opstander.

Allerede i det 56. minut var det så Sisto, som på ny sendte FCK til tælling, da han trak ind fra venstresiden og krøllede bolden hen over norske Sten Grytebust i FCK-målet til 3-0.

Med 20 minutter igen fik københavnerne så reduceret til 1-3, da indskifteren Mustapha Bundu afsluttede et fint angreb.

FCK-comebacket udeblev dog, og i stedet gjorde angriberen Lasse Vibe det til slutresultatet 4-1 med knap ti minutter tilbage.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle-Horsens 3-0

1-0 Hugo Ekitike (18), 2-0 Lukas Engel (31), 3-0 Hugo Ekitike (58)

Vejle Boldklub lægger afstand til nedrykningsstregen ved at slå lokalrivalen AC Horsens på hjemmebane.

Foran 4075 tilskuere vandt vejlenserne helt fortjent med 3-0 i 3F Superligaen torsdag aften.

Dermed har Vejle nu syv point ned til Lyngby Boldklub, der er på den forkerte side af nedrykningsstregen, mens AC Horsens ligger sidst og har 14 point op til redning.

Der var klasseforskel på de to mandskaber kampen igennem.

Allerede fra kampens start lagde Vejle et stort pres på Horsens, og det udmøntede sig i fem hjørnespark i de første 18 minutter.

På det sidste af de fem spark fra hjørneflaget var det gevinst.

Den unge Vejle-angriber Hugo Ekitike misbrugte ellers først en stor chance, men fulgte selv op og headede riposten i mål.

Vejle spillede bedst, og helt fortjent kom holdet også på 2-0 efter en halv time ved Lukas Engel, der scorede i et tomt mål, efter Horsens-keeper Matej Delac havde været ude af sit mål for at gå i duel med Allan Sousa.

Ondt blev værre for Horsens, da Hugo Ekitike blev dobbelt målscorer 12 minutter inde i anden halvleg efter et nyt kontraangreb.

Herefter var det Horsens, der drog fordel af, at hjemmeholdet faldt ned i tempo og overlod initiativet.

Horsens har dog gennem hele sæsonen kæmpet med at skabe chancer, og heller ikke denne aften i Nørreskoven lykkedes det.

Derfor kunne Vejle stille og roligt køre en vigtig sejr i hus, og det begynder efterhånden at se godt ud for holdet i forhold til at sikre en ny sæson i Superligaen.

Der resterer seks runder af sæsonen.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF-Randers 2-0

1-0 Albert Grønbæk (8), 2-0 Alexander Ammitzbøll (90+)

For første gang siden 2015 vandt AGF over Randers FC, da aarhusianerne torsdag på hjemmebane hev en 2-0-sejr hjem i Superligaens Mesterskabsspil.

Det var en chancerig kamp, hvor især AGF i perioder viste flot spil med hurtig og flydende boldomgang til stor begejstring for de fremmødte tilskuere.

Kampens helt store oplevelse var dog Kamil Grabara i AGF-målet, der havde flere store redninger og var stærkt medvirkende til, at Randers ikke fik scoret i kampen.

Med torsdagens sejr tager AGF tre vigtige point til medaljekampen, mens Randers fortsat må tage til takke med sjettepladsen.

AGF startede kampen ud i et højt tempo og satte sig lynhurtigt på spillet, hvor Randers blev presset helt i bund. Det blev hurtigt belønnet.

For efter syv minutter bragte de hvidklædte aarhusianere sig i front, da den 19-årige Albert Grønbæk dukkede op ved bageste stolpe og headede et indlæg fra islandske Jon Dagur Thorsteinsson i nettet til 1-0.

AGF fortsatte det høje pres, men alligevel var Randers flere gange tæt på at udligne til 1-1.

Dog holdt den storspillende AGF-målmand, Kamil Grabara, gæsterne fra fadet med flere flotte redninger.

Til trods for en livlig og chancefyldt halvleg, blev der ikke scoret flere mål, og AGF kunne gå til pause med en 1-0-føring.

Anden halvleg var knap så chancefyldt som første halvleg. Derimod bar de sidste 45 minutter mere præg af fysisk fodbold med lange afleveringer, høje bolde og luftdueller.

Længe lignede det, at kampen skulle slutte 1-0, men dybt inde i overtiden lukkede og slukkede indskiftede Alexander Ammitzbøll kampen, da han sikkert sendte bolden i nettet til 2-0 for AGF.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland-Brøndby 0-3

0-1 Mikael Uhre (21), 0-2 Andrija Pavlovic (86), 0-3 Lasse Vigen Christensen (89)

Med en stærk 3-0-sejr over FC Nordsjælland i Farum er Brøndby nu blot et enkelt point fra Superligaens førsteplads, FC Midtjylland, som torsdag møder FC København i 26. spillerunde.

Sejren var Brøndbys første i mesterskabsslutspillet, mens FCN tabte for første gang efter ti kampe i træk uden nederlag og er nummer fem efter 26 kampe.

Brøndby kom foran 1-0 og var klart bedst i første halvleg, mens FCN uden held pressede på for en udligning i anden halvleg. Brøndby fik til sidst lukket opgøret ved de to indskiftere Andrija Pavlovic og Lasse Vigen.

Efter en livlig og åben indledning fik Brøndby gennem en stærk organisation særdeles godt styr på FCN, hvis største profil, Kamaldeen Sulemana, ofte blev omringet af flere Brøndby-forsvarere.