En formiddag i april fandt dansk klubchef ud af, at noget var i gære: »Det har også rejst nogle spørgsmål om europæisk fodbolds fremtid«

Egentlig var det en nogenlunde almindelig søndag formiddag midt i april. Men som timerne gik, stod det stadig mere klart for Daniel Rommedahl, at europæisk fodbold stod ved en eller anden form for skillevej.

Til daglig bærer han titlen director of football operations and international affairs i den danske storklub FC København. Men samtidig sidder han i bestyrelsen i de større europæiske klubbers organisation, ECA, og det var især i kraft af den post, at han fik »nogle hektiske dage«.

»Jeg blev bekendt med det søndag formiddag, at der var noget i gærde, og så kunne jeg ligesom følge slagets gang derfra«, fortæller Daniel Rommedahl om den dag, da 12 af Europas fodboldmastodonter annoncerede, at de ville danne deres egen lukkede Super League.

»Søndag aften havde vi bestyrelsesmøde i ECA, og da der manglede alle repræsentanter for de syv Super League-klubber, der er repræsenteret i bestyrelsen, kunne vi godt se, hvad klokken var slået. Så ja. Der fulgte nogle hektiske dage, og det har også rejst nogle spørgsmål om europæisk fodbolds fremtid«, siger han.