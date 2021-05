29. runde i Superligaen: Videodommeren redder OB's sejr over AaB i sidste minut

Superligaen 29. runde Fredag OB-AaB 1-0 Søndag 14.00 Lyngby-Horsens (TV3 Sport) 14.00 Vejle-Sønderjyske (Eurosport 2) 16.00 Randers-AGF (TV3 Sport) 18.00 Brøndby-FCM (3+) Mandag 19.00 FCN-FCK (Canal 9)

OB - AaB 1-0

1-0 Bashkim Kadrii (45)

I et sandt chancehav tog OB et stort skridt mod at undgå nedrykning fra Superligaen med en sejr på 1-0 mod AaB fredag aften.

På hjemmebane i Odense vandt det fynske mandskab på et mål af Bashkim Kadrii, men kort før slutfløjt fik AaB annulleret et mål for offside efter et VAR-tjek.

Sejren burde dog have været sikret allerede i første halvleg, hvor hjemmeholdet brændte en række store chancer.

OB har nu tre kampe tilbage af sæsonen og 11 point ned til Lyngby lige under nedrykningsstregen, der søndag spiller sin fjerdesidste kamp mod AC Horsens.

Overlevelse har AaB allerede sikret sig.

Fra starten satte et tydeligt veloplagt hjemmehold sig på kampen med et højt pres og hurtige kombinationer i pasningsspillet.

OB spillede sig nemt forbi AaB-spillerne, og det fynske mandskab vadede i chancer. Først reddede AaB’s forsvarer Daniel Granli på stregen, inden det efter 35 minutter var stolpe ud for OB-angriber Bashkim Kadrii.

Længe lignede det, at en særdeles chancerig og underholdende første halvleg skulle ende uden mål, men i tillægstiden stak Kadrii afsted i dybden og prikkede bolden i mål til en fortjent føring til hjemmeholdet.

AaB kom bedre med efter pausen og havde fine muligheder til de to midtbanespillere Kasper Kusk og Martin Samuelsen.

Kort før tid lignede det også, at AaB skulle stjæle sejren fra OB.

Den indskiftede angriber Tim Prica sparkede bolden i mål, men efter et VAR-tjek blev målet annulleret for offside.

Derefter var der panik i OB-feltet, hvor AaB lagde et stort pres. Det lykkedes dog ikke for AaB at få udlignet, og dermed tog OB sejren.

Ritzau