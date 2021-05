Midtjyderne skabte en fodboldfest, men håbet om et guldmirakel regnede væk

Med blikket rettet mod det ene øjeblik lignede det en fodboldfest. Anders Dreyer, den lille kantspiller med det usædvanligt stærke venstreben, bankede eminent bolden i nettet og bragte FC Midtjylland foran med 4-0 mod AGF. Det var mandag aften, og det var flot fodbold.

Alligevel var festen fesen, for den manglede det vigtigste: Et trofæ. FC Midtjylland har nået et niveau, hvor kun superligaguld er godt nok, og i sæsonens sidste runde så midtjyderne mesterskabet ryge til Brøndby efter et meget ustabilt fodboldår.

Det prægede atmosfæren. For godt nok knyttede Anders Dreyer næverne og lod sig overfalde i holdkammeraternes jubelkram, mens de godt 5.000 tilskuere klappede og hujede, som de ulvefans, de nu engang er. Men det var afmålt, afdæmpet, afmagt måske.

Selv om spillet var flot, var guldet væk. Sæsonen sluttede med sølv samt en svær kvalifikationsvej til næste års Champions League. Og det var det, der var den store historie fra Herning den grå forårsmandag i maj: At midtjyderne tabte mesterskabet.

En fantasifattig lommepoet havde måske tillagt vejret en vis symbolik. Mens tv-billederne fra Brøndby viste masser af gylden sol, flænsede det ene skybrud efter det andet himlen åben over Herning og vandede den forårsgrønne fodboldbane mere, end godt var. Pytter samlede sig langs sidelinjen, strint stod op fra bolden, når den trillede. Og himlen bar sølvstænk i det mørkegrå dække.