OB snyder AGF for den første sejr med udligning i sidste minut

Superligaen Runde 7 Fredag AaB-FC Nordsjælland 2-1 Søndag Silkeborg-Randers FC 2-1 SønderjyskE-Viborg 2-2 Vejle-FC København 0-4 AGF-OB 2-2 20.00 Brøndby-FC Midtjylland (TV3+)

AGF - OB 2-2

0-1 Alexander Juel Andersen (1), 1-1 Eric Kahl (3), 2-1 Eric Lahl (16), 2-2 Moses Opondo (90+1)

AGF var søndag få minutter fra sæsonens første sejr i Superligaen, men en scoring i tillægstiden af OB’s Moses Opondo til 2-2 ødelagde det for hjemmeholdet.

Dermed er AGF fortsat uden sejr efter syv runder, og aarhusianerne går nu ind til to ugers landskampspause med bare tre point på 11.-pladsen. OB har syv point på ottendepladsen.

Kampens første tre mål faldt allerede i de første 16 minutter, da OB gjorde det til 1-0 efter et minut, og AGF’s unge svenske venstreback Eric Kahl med to hurtige scoringer gjorde det til både 1-1 og 2-1.

Opgøret var langt hen ad vejen ganske tæt, og derfor var det uafgjorte resultat i sidste ende retvisende.

OB-forsvarer Alexander Juel Andersen var manden bag OB’s hurtige mål, da han steg til vejrs på et hjørne og bragte gæsterne foran 1-0.

AGF rystede dog lynhurtigt chokket af sig, og bare minuttet senere var det hele lige igen, efter at 19-årige Kahl havde udlignet med sit første mål for aarhusianerne.

Og unge Kahl var ikke færdig med at imponere, for allerede i det 16. minut afsluttede han et perfekt kombineret AGF-angreb med sit mål til 2-1.

Resten af halvlegen var præget af hårde frispark, som resulterede i mange spilstop og tre gule kort til hvert hold før pausen.

OB kom ud til anden halvleg med et mere offensivt udtryk, og fynboerne havde held med at trykke AGF en smule tilbage.

Værterne stod dog godt placeret i forsvaret og sørgede for, at OB ikke for alvor kom helt tæt på.

Lige som kampen gik ind i tillægstiden kom OB-udligningen dog til 2-2, som blev sat ind af indskiftede Moses Opondo.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle - FC København 0-4

0-1 Lukas Lerager (18), 0-2 Pep Biel (24), 0-3 Zeca (54), 0-4 Jens Stage (78)

Cheftræner Peter Sørensen fik langt fra den ønskede debut i spidsen for Vejle Boldklub, da FC København søndag kørte vejlenserne ud af banen med 4-0.

På Vejle Stadion spillede et veloplagt FCK-mandskab hjemmeholdet tynde, hvor Lukas Lerager, superligatopscorer Pep Biel, Carlos Zeca og Jens Stage stod for scoringerne.

Vejle forsøgte sig ellers med et defensivt udgangspunkt med fokus på struktur og kort afstand mellem kæderne, men missionen lykkedes slet ikke for Superligaens bundhold.

FCK indtager førstepladsen i Superligaen med 17 point efter syv runder. FC Midtjylland kan dog tage duksepladsen tilbage, hvis det bliver til en sejr mod Brøndby senere søndag. Vejle er fortsat uden sejr med blot et enkelt point.

Vejle pakkede sig fra kampens begyndelse godt ned på egen banehalvdel.

FCK forsøgte at dirke Vejles forsvar op med hurtige kombinationer, og efter 18 minutter fik gæsterne bragt Vejle ud af balance.

Lukas Lerager, som startede i stedet for en skadet Rasmus Falk, fik alt for meget plads og med et flot langskud sendte han FCK i front.

Seks minutter senere blev hjemmeholdet revet endnu mere fra hinanden, da brandvarme Pep Biel øgede til 2-0 efter et gennemspillet FCK-angreb.

Vejle kom ud med lidt mere optimisme i anden halvlegs start, hvor Allan Sousa stod for hjemmeholdets første skud på mål i opgøret.

Der skulle dog blot gå ni minutter af halvlegen, før Carlos Zeca definitivt kunne lukke kampen med et hovedstødsmål, inden Jens Stage sikrede slutresultatet 4-0.