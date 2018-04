Strømlining skal gøre formel 1 bedre og mere spændende De mindre hold i motorsportens kongeklasse ser frem til nye retningslinjer og et budgetloft fra 2021.

Mens champagnepropperne næppe sprang, da Williams-bilerne med Lance Stroll og Sergey Sirotkin for en uge side kørte over målstregen i Bahrains grandprix som nummer 14 og 15 i den helt tunge ende af formel 1-feltet, havde teamets næstkommanderende, Claire Williams, i dagene op til lyst til at åbne en flaske af de gyldne dråber.

Ifølge Claire Williams bliver de planer, F1-ejerkredsen omkring Liberty Media pønser med skal gælde fra 2021-sæsonen, nemlig en klar styrkelse af de mindre mandskaber, der har langt færre økonomiske midler og mindre know how at trække på end mastodonter som Ferrari og Mercedes.

Kørernes egenskaber i fokus

Planerne indebærer blandt andet, at der vil blive indført et budgetloft og en ny distributionsnøgle for præmiepenge, der i 2017 totalt faldt med 47 millioner dollar til 919 millioner dollar, ca. 5,6 milliarder kroner. Tillige skal det gøres billigere at udvikle power units, når de i øjeblikket gældende retningslinjer fra den tidligere F1-ejer Bernie Ecclestones tid, udløber ved udgangen af 2020. En strømlining, der skal få formel 1 tilbage til kernen – kørernes egenskaber fremfor teknologien.

»Jeg er meget positiv. Vi havde håbet på forandringer under det nye management, og ledelsen har nu præsenteret en ny retning«, lød det fra Claire Williams i Bahrain.

»For et hold med en størrelse som vores var det en god melding. Jeg kom tilbage fra mødet med lyst til at åbne en flaske champagne«.

Lidt lettere adgang

De nye retningslinjer fra 2021 skal også gøre det lettere for nye aktører at være med i den økonomisk tunge løbsserie. Den klassiske britiske bilfabrik Aston Martin har gennem en årrække udtrykt et ønske om, at levere motorer til formel 1. Liberty Medias planer vinder også gehør hos briterne, der senest var med i formel 1 i 1960, og så småt er på vej ind – i første omgang som sponsor for Red Bull-mandskabet. Flere standardiserede elementer i motoren gør det nemlig billigere at udvikle en motor.

»De foreslåede ændringer understøtter mange af Aston Martins ønsker for at træde ind i sporten som motorleverandør. Det er et meget positivt skridt i den rigtige retning«, lød det fra Aston Martin-chefen Andy Palmer på Twitter.

Storholdene Mercedes og Ferrari har tidligere udtrykt skepsis overfor regelændringer, men de opfordres direkte til at erkende, at de bliver nødt til at gå på kompromis for at skabe øget konkurrence og dermed mere spændende oplevelser for tilhængerne.

Sporten mangler spænding

»Vi må alle erkende, at sporten ikke er der, hvor den bør være i dag. Derfor må det være en kollektiv interesse at forbedre showet. Det betyder, at alle skal indgå en form for kompromis«, var reaktionen fra McLaren-direktør Zak Brown.

Mens McLaren-holdet kører med motorer fra Renault, får Kevin Magnussens Haas-mandskab hestekræfter fra Ferrari. Og selv fra det Ferrari-pumpede Haas-holds Günther Steiner er der optimisme omkring den nye retning, Liberty Media har planlagt for formel 1.

»Det er et godt udgangspunkt. Et meget godt et endda«, forklarede Magnussens teamchef i Bahrain, hvor Ferrari og Sebastian Vettel vandt foran to Mercedes-biler.

Strid om budgetloftet

Mercedes-chefen Toto Wolff befinder sig dog fortsat i bakgear omkring et budgetloft. 150 millioner dollar årligt – ca. 915 millioner kroner – er blevet nævnt. Det er under halvdelen af Mercedes’ øjeblikkelige budget.

»Det er for lavt for de store hold, men vi skal kigge på detaljerne og arbejde med Liberty Media og finde et kompromis«, siger Wolff ifølge Autosport og understreger, at det for Mercedes primært handler om en positiv bundlinje.

»Vi arbejder for at bevare traditionerne i formel 1. Det er en high-tech sport med de bedste kørere og de bedste maskiner. Så længe vi kan få det til at gå op med en solid forretningsmodel, er vi tilfredse«, er budskabet fra teamet, der har vundet VM de fire seneste sæsoner og har understreget dominansen med yderligere tre andenpladser og en tredjeplads.