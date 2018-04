Magnussen ender som nummer 13 i dramatisk løb Lewis Hamilton vandt en heldig sejr i Baku.

Kevin Magnussen (Haas) sluttede søndag på 13.-pladsen i et kaotisk Formel 1-grandprix i Aserbajdsjan.

Den 25-årige dansker endte dermed uden for VM-pointene i Baku, hvor Lewis Hamilton (Mercedes) tog sejren.

Efter sæsonens dårligste kvalifikation startede Magnussen i 15. startposition, men allerede ned gennem de første kaotiske sving røg han tilbage.

Flere biler stødte sammen, to af dem udgik, og danskeren punkterede på to hjul, efter at svenske Marcus Ericsson påkørte ham.

Magnussen blev dog reddet af, at en safety car øjeblikkeligt kom i spil, så da danskeren havde været i pit for at få skiftet dæk, var han kun gledet en plads tilbage.

Den glæde varede dog kort, for det stod hurtigt klart, at Magnussens Haas-racer fik vanskeligt ved at følge med de omkringliggende biler på grund af skader på undervognen.

Danskerens omgangstider var langsommere end de direkte konkurrenters, men held er også en stor faktor i Formel 1, og efter andre køreres uheld og pit stop lå danskeren efter 19 omgange på en 14.-plads.

Tiendepladsen og de eftertragtede point lå dog stadig langt ude i horisonten for danskeren. Midtvejs i løbet nærmere bestemt 25 sekunder.

Med 11 omgange tilbage kolliderede de to Red Bull-racere med Max Verstappen og Daniel Ricciardo, så de måtte udgå, mens endnu en safety car blev sendt på banen.

Det betød, at Magnussen pludselig var tæt på Fernando Alonso (McLaren) på tiendepladsen, og den blev kort efter Magnussens.

Holdkammeraten Romain Grosjean hamrede ind i barrieren med sin racer, da han var i gang med at varme sine dæk op, og så var han ude. Grosjean indtog sjettepladsen og var på vej mod et godt resultat.

Magnussen lå nu på tiendepladsen, men da løbet igen blev givet frit, raslede han ned som nummer 14.

Helt fremme blev den førende Valtteri Bottas (Mercedes) pludselig ramt af en punktering, og holdkammeraten Lewis Hamilton overtog føringen.

Magnussen sluttede dermed sidst af de 13 kørere, der gennemførte løbet i Aserbajdsjan.