Tryghed og god bil har givet Magnussen vinger Kevin Magnussen er i bedre form end på noget andet tidspunkt i sin formel 1-karriere. Det skyldes en forbedret Haas-racer, men også de kendte rammer hjælper til.

For første gang i sin formel 1-karriere kører Kevin Magnussen for det samme hold to år i træk, og det faktum i forening med en stærkt forbedret Haas-racer har gjort danskeren til en af den endnu unge sæsons mest iøjnefaldende aktører.